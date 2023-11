Des empreintes d'oiseaux anciens mettent en lumière les débuts de la vie aviaire en Australie au cours du Crétacé

Dans le cadre d'une percée remarquable, une équipe de chercheurs a fait une découverte importante en identifiant les plus anciennes empreintes d'oiseaux jamais trouvées en Australie. Ces découvertes ont fourni des informations précieuses sur la présence d’une vie aviaire précoce dans les régions polaires sud du supercontinent Gondwana au cours du Crétacé inférieur.

Découvertes dans la formation Wonthaggi à Victoria, en Australie, ces anciennes traces d'oiseaux auraient environ 120 millions d'années. Cette découverte revêt une importance particulière car elle s'ajoute aux preuves limitées disponibles sur les oiseaux du Crétacé inférieur en Australie, qui étaient auparavant limitées au matériel squelettique, aux plumes et à quelques traces antérieures.

L'étude, publiée dans la revue PLOS ONE, examine 27 empreintes d'oiseaux de différentes tailles et formes trouvées sur des affleurements marins qui seraient une ancienne plaine inondable polaire. En analysant minutieusement les caractéristiques des traces, comme leur nature tridactyle et leurs griffes acérées, les chercheurs ont pu confirmer qu'elles appartenaient à des animaux aviaires. Ces pistes offrent un aperçu de la diversité des espèces aviaires qui habitaient autrefois la région, y compris certains des plus grands oiseaux connus du Crétacé.

Il est intéressant de noter que les chercheurs proposent que ces empreintes fournissent des preuves de comportements saisonniers et de schémas migratoires chez les lève-tôt. Les traces ont été trouvées dans une zone qui aurait fait partie d'une route migratoire pendant les étés polaires, ce qui suggère que les oiseaux ont migré vers et depuis d'autres environnements au cours des printemps de l'hémisphère sud.

Cette découverte améliore non seulement notre compréhension des débuts de l’évolution aviaire, mais offre également une nouvelle perspective sur la manière dont les oiseaux se sont dispersés à travers les continents et différents biomes au cours des temps anciens. De plus, la rareté des fossiles d’oiseaux du Crétacé dans les régions du sud souligne l’importance de cette découverte.

Les chercheurs espèrent que ces anciennes empreintes d’oiseaux inspireront de nouvelles explorations et recherches sur l’histoire de la vie aviaire dans l’hémisphère sud. En continuant à percer les mystères des lève-tôt, les scientifiques visent à mieux comprendre leur impact sur le monde et la manière dont ils ont façonné les écosystèmes il y a des millions d'années.

QFP

1. Quelle est la signification des anciennes empreintes d’oiseaux découvertes en Australie ?

Les anciennes empreintes d'oiseaux trouvées en Australie sont importantes car elles mettent en lumière la présence d'une vie aviaire précoce dans les régions polaires sud du Gondwana au cours du Crétacé inférieur. Ils fournissent des informations précieuses sur la diversité des espèces aviaires de la région et offrent des indices sur leurs comportements saisonniers et leurs schémas migratoires.

2. Quel âge ont ces empreintes d’oiseaux ?

Les empreintes d'oiseaux datent d'environ 120 millions d'années et remontent au Crétacé inférieur.

3. Que nous disent ces empreintes sur les lève-tôt en Australie ?

La découverte de ces empreintes indique que les oiseaux vivent en Australie depuis au moins 120 millions d'années. Avant cette découverte, les preuves de l'existence d'oiseaux du Crétacé inférieur en Australie se limitaient au matériel squelettique, aux plumes et à quelques traces antérieures.

4. Que révèlent les empreintes sur les schémas migratoires ?

Les empreintes suggèrent que les oiseaux ont migré vers et depuis d'autres environnements au cours des printemps de l'hémisphère sud. Les chercheurs suggèrent que les oiseaux anciens utilisaient la zone où les traces ont été trouvées dans le cadre de leur route migratoire pendant les étés polaires.

5. Quelle est l'importance de cette découverte dans le contexte de l'évolution aviaire ?

En fournissant des informations sur la dispersion des lève-tôt à travers les masses continentales et différents biomes, en particulier dans les régions du sud où les fossiles d'oiseaux du Crétacé sont limités, cette découverte contribue à une meilleure compréhension de l'évolution aviaire au cours des temps anciens.