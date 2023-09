Une nouvelle technologie permet d'utiliser des cafards télécommandés pour l'exploration des catastrophes

Des chercheurs de l'Université technologique de Nanyang à Singapour ont développé une méthode indolore pour créer des blattes télécommandées. Le but de cette technologie est de créer une armée d’insectes cyborgs qui peuvent être utilisés pour explorer les ruines sinistrées ou inspecter les infrastructures critiques difficiles à atteindre. Les chercheurs ont utilisé des électrodes non invasives, fixant essentiellement des sacs à dos électriques aux blattes, pour les contrôler à distance sans causer de dommage ou de détresse aux insectes.

L'équipe a publié ses recherches dans npj Flexible Electronics, où elle explique en détail comment elle a réalisé cet exploit et les raisons qui le sous-tendent. L'utilisation de cafards dans les missions de recherche et de sauvetage devient de plus en plus importante en raison du besoin de robots capables de travailler dans des espaces confinés tels que les zones urbaines post-catastrophe ou l'inspection des pipelines. Les robots actuels à cette échelle ont une consommation d'énergie élevée et une faible adaptabilité aux environnements complexes, tandis que les insectes cyborgs conservent leur capacité de locomotion et leur adaptabilité à l'environnement avec de faibles besoins énergétiques.

Les tentatives précédentes de contrôle à distance des insectes reposaient sur l’intégration de sondes dans leur système nerveux, ce qui peut être nocif et pénible pour les insectes. Les chercheurs singapouriens ont plutôt utilisé des recherches antérieures démontrant que les blattes pouvaient être stimulées par leurs antennes. Ils ont attaché des manchettes et créé des manchons en or et en plastique pour s'adapter à chaque antenne, qui ont ensuite été traités avec de la lumière UV pour les emballer sous film rétractable. Ces manchons étaient reliés à un sac à dos collé à la blatte, et les signaux sans fil d'une télécommande envoyaient de légères secousses aux antennes, provoquant le déplacement de l'insecte dans une direction spécifique. La vitesse de la blatte était contrôlée grâce à une électrode collée sur son ventre.

Le développement d’insectes cyborgs télécommandés ouvre la possibilité d’explorer des zones sinistrées ou d’inspecter des infrastructures qui seraient autrement difficiles à atteindre. Cette technologie pourrait potentiellement sauver des vies en améliorant les efforts de recherche et de sauvetage à la suite d'une catastrophe.

Source : TechRadar Pro