La science des éclipses : enquêter sur les perturbations atmosphériques

L’année à venir apportera non pas une, mais deux types différents d’éclipses, captivant les spectateurs de toute l’Amérique du Nord. Tandis que de nombreuses personnes lèveront les yeux vers le ciel pour assister à ces événements célestes, les scientifiques se concentreront sur un phénomène tout aussi captivant qui se déroule plus près de la Terre.

Notre lune, avec sa taille et sa distance parfaites, apparaît de la même taille lorsqu'elle passe entre le soleil et notre planète, nous offrant la vue impressionnante des éclipses solaires. Cependant, en raison de l’orbite ovale de la Lune, il arrive parfois qu’elle soit plus éloignée de la Terre. Il en résulte une éclipse annulaire, où la lune ne recouvre pas complètement le soleil, laissant un anneau lumineux dans le ciel. Une éclipse annulaire sera partiellement visible depuis l'ouest du Canada le 14 octobre.

Lors des éclipses annulaires, il n’est pas prudent de regarder directement le soleil sans protection oculaire adéquate, car une partie du soleil est toujours visible. Cependant, l'éclipse totale du 4 avril offrira une occasion unique aux observateurs du sud de l'Ontario, de certaines parties du Québec et du Nouveau-Brunswick. Pendant la brève période de totalité, lorsque la lune recouvre entièrement le soleil, les spectateurs peuvent observer la magnifique couronne argentée, l'atmosphère extérieure du soleil.

Tandis que les observateurs du ciel s'émerveillent devant ces événements célestes, un groupe de scientifiques de la NASA adopte une approche différente pour étudier les éclipses. Ils utilisent des instruments à haute altitude sur des fusées-sondes pour étudier les effets des éclipses sur la haute atmosphère terrestre, connue sous le nom d'ionosphère. La mission, appelée Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), tire son nom d'une ancienne divinité serpent égyptienne qui provoquait des éclipses en poursuivant le dieu solaire.

Les scientifiques souhaitent particulièrement comprendre comment une réduction soudaine de la lumière solaire lors d’une éclipse affecte l’ionosphère, qui s’étend de 90 à 500 kilomètres dans l’espace. Cette région est cruciale pour les communications par satellite et est responsable de phénomènes comme les aurores boréales. Les perturbations solaires peuvent perturber les communications par satellite et même provoquer la réentrée prématurée de satellites en orbite basse dans l'atmosphère terrestre.

Les éclipses offrent aux scientifiques une occasion unique d’étudier l’ionosphère. En bloquant ou en réduisant temporairement la lumière solaire, les scientifiques peuvent étudier les variations de la couche chargée de l’atmosphère. Lors de l’éclipse totale de Soleil de 2017, des vagues ont été détectées dans l’ionosphère qui traversait le continent. Les scientifiques souhaitent désormais étudier ces ondes plus en détail.

Les instruments des fusées-sondes mesureront les champs électriques et magnétiques, la température et la densité lors de leur montée et de leur descente. Les lancements auront lieu à la fois depuis le champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique et depuis le site de vol de Wallops en Virginie. De plus, des instruments au sol et des ballons surveilleront l’ionosphère et les conditions météorologiques avant et après une éclipse, offrant ainsi une compréhension globale de l’atmosphère verticale.

Les éclipses sont non seulement des événements époustouflants, mais aussi fascinants d’un point de vue scientifique. Ils offrent une fenêtre d'opportunité pour explorer et en apprendre davantage sur l'atmosphère de notre planète et ses interactions avec les phénomènes solaires. Pendant que les spectateurs profitent du spectacle des éclipses à venir, les scientifiques seront occupés à percer les mystères de la réponse de notre atmosphère à ces alignements célestes.

Définitions:

– Éclipse annulaire : Une éclipse où la lune ne recouvre pas complètement le soleil, ce qui donne lieu à un anneau lumineux.

– Ionosphère : Couche de l'atmosphère terrestre s'étendant de 90 à 500 kilomètres et contenant des particules chargées électriquement.

– Éclipse totale : Une éclipse où la lune recouvre complètement le soleil.

Sources : cet article est basé sur les informations trouvées dans l’article source d’origine.