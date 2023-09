Sphéroïdes de pierre fabriqués par d’anciens ancêtres humains, selon une étude

Les scientifiques ont analysé des artefacts en pierre datant de 1.4 million d’années pour découvrir que nos premiers ancêtres humains ont intentionnellement fabriqué près de 600 sphéroïdes en pierre. Ces pierres en forme de boule, ou « sphéroïdes », ont été trouvées dans des sites préhistoriques du monde entier. Pendant des décennies, les archéologues se sont demandé si ces pierres avaient été façonnées intentionnellement ou s'il s'agissait de sous-produits accidentels de la fabrication d'outils. L'étude récente, publiée dans la Royal Society Open Science, a utilisé un logiciel d'analyse 3D de pointe pour mesurer les angles de surface, déterminer les niveaux de courbure de la surface et localiser le centre de masse de ces objets.

L'analyse de 150 sphéroïdes calcaires provenant de l'ancien site d'Ubeidiya, dans le nord d'Israël, a montré que nos premiers ancêtres avaient la capacité de conceptualiser une sphère dans leur esprit et de façonner délibérément les pierres pour qu'elles correspondent. Les pierres présentaient des surfaces rugueuses conformes à la fabrication artisanale et se rapprochaient de formes sphériques presque parfaites. Ce niveau de précision suggère que les premiers hominidés possédaient des compétences de planification et de dextérité remarquables. Le but de ces sphéroïdes reste flou, mais ils pourraient avoir servi de projectiles ou contenir un symbolisme artistique.

Les résultats de l'étude offrent des informations précieuses sur les processus cognitifs et les capacités artisanales des artisans anciens. En appliquant cette méthode d’analyse 3D à des artefacts encore plus anciens, tels que ceux datant de 2 millions d’années, les chercheurs pourraient explorer davantage ce dont nos ancêtres étaient capables. La mise en forme intentionnelle de ces sphéroïdes pourrait représenter la première preuve que des hominidés imposent une géométrie symétrique à leurs outils. Comprendre la création intentionnelle de ces sphéroïdes de pierre permet de mieux comprendre les capacités cognitives complexes des premiers hominidés et leurs penchants artistiques.

