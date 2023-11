Nouveaux aperçus sur la recherche de réservoirs de glace lunaire

By

La perspective de construire une station spatiale sur la Lune ne relève plus de la science-fiction. Les récentes missions lunaires nous ont rapprochés de la réalisation de cet ambitieux projet. Les planétologues se concentrent désormais sur l’identification de réservoirs potentiels de glace lunaire dans les régions d’ombre permanente (PSR), étape cruciale vers l’établissement d’une infrastructure lunaire durable.

Au cours d'une mission lunaire révolutionnaire fin août 2023, l'atterrisseur indien Chandrayaan-3 a atterri avec succès dans la région polaire sud de la Lune. On pense que cette région particulière abrite d’importants dépôts de glace. L’atterrissage réussi de l’atterrisseur Chandrayaan-3 marque une étape importante non seulement pour l’Inde mais pour l’ensemble de la communauté scientifique.

En tant que planétologue, je suis particulièrement intrigué par les données collectées par les instruments à bord de l'atterrisseur Vikram de Chandrayaan-3 et de son rover Pragyan. Ces mesures fournissent un aperçu alléchant des zones lunaires les plus susceptibles de contenir de la glace. Bien que des observations antérieures aient confirmé la présence de glace dans certains PSR, il existe encore une incertitude importante quant à la quantité, la forme et la répartition de ces dépôts de glace.

Comprendre les origines de l’eau lunaire est un objectif de recherche clé pour mon équipe du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale. Nous explorons diverses sources, notamment les comètes ou les astéroïdes qui s'écrasent sur la Lune, l'activité volcanique et le vent solaire. Chacun de ces événements laisse derrière lui des empreintes chimiques distinctes qui peuvent potentiellement retracer la source de l’eau. Par exemple, si l’activité volcanique formait la glace, nous nous attendrions à des quantités plus élevées de soufre dans les dépôts de glace lunaire.

Le soufre, comme l’eau, est un élément volatil sur la Lune. Sur la surface lunaire, le soufre n’est pas stable et se vaporise facilement, se perdant dans l’espace. En raison de sa nature volatile, le soufre a tendance à s’accumuler dans les régions les plus froides de la Lune. Bien qu'il n'ait pas atterri dans une région constamment ombragée, l'atterrisseur Vikram a mesuré la température à une latitude sud élevée et a identifié du soufre dans les grains de sol à la surface lunaire. Cette mesure du soufre est intrigante car elle pourrait donner un aperçu de la source de l’eau de la Lune.

Les mesures de température des futures missions, telles que Chandrayaan-3, aideront les scientifiques à affiner les modèles de stabilité volatile et à déterminer l'accumulation récente de soufre sur différents sites lunaires.

FAQ:

Q : Quel est le but de la mission Chandrayaan-3 ?

R : Le but de la mission Chandrayaan-3 est d'étudier les réservoirs potentiels de glace lunaire dans la région polaire sud de la Lune.

Q : Comment les scientifiques déterminent-ils la source de l’eau lunaire ?

R : Les scientifiques étudient les empreintes chimiques laissées par divers événements tels que l'écrasement de comètes ou d'astéroïdes sur la Lune, l'activité volcanique et le vent solaire pour retracer la source de l'eau lunaire.

Q : Quelle est l’importance de la mesure du soufre sur la surface lunaire ?

R : La présence de soufre dans les grains de sol à la surface de la Lune peut donner un aperçu de la source de l'eau de la Lune.

Q : Sur quoi se concentreront les futures missions lunaires ?

R : Les futures missions lunaires, comme le programme Artemis de la NASA, se concentreront sur l'exploration du pôle sud lunaire et la recherche de glace. Ces missions visent à établir une station lunaire durable pour l'habitation humaine.

Q : Comment les scientifiques envisagent-ils d’étudier la composition et la température de la surface lunaire ?

R : Les scientifiques utilisent des instruments tels que le système d’imagerie infrarouge compact lunaire (L-CIRiS) pour mesurer la composition et la température de la surface de la Lune. L-CIRiS est une caméra infrarouge qui sera lancée sur un atterrisseur commercial fin 2026.