Exploration de la glace lunaire : un examen plus approfondi de la quête d'une infrastructure lunaire durable

Construire une station spatiale sur la Lune peut ressembler à de la science-fiction, mais les récentes missions lunaires nous rapprochent de cette réalité. L'objectif de ces missions est de localiser des réservoirs potentiels de glace lunaire dans des régions d'ombre permanente (PSR), qui sont cruciales pour l'établissement d'infrastructures lunaires durables.

En août 2023, l'atterrisseur indien Chandrayaan-3 a atterri avec succès sur la surface lunaire dans la région polaire sud, une zone soupçonnée d'abriter de la glace. Cette réalisation n’est pas seulement significative pour l’Inde mais aussi pour l’ensemble de la communauté scientifique.

En tant que planétologue, je suis particulièrement intéressé par les données collectées par l'atterrisseur Vikram de Chandrayaan-3 et son rover Pragyan. Ces mesures nous donnent un aperçu rapproché des régions de la Lune les plus susceptibles de contenir de la glace. Des observations antérieures ont montré que de la glace existe dans certaines régions ombragées en permanence, mais la quantité, la forme et la répartition de ces dépôts de glace varient considérablement.

Comprendre l’origine de l’eau sur la Lune est un objectif clé pour mon équipe du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale. Nous explorons diverses possibilités, notamment l'écrasement de comètes ou d'astéroïdes sur la lune, l'activité volcanique et le vent solaire. Chacun de ces événements laisse derrière lui une empreinte chimique distinctive, qui peut nous aider à retracer la source de l’eau. Par exemple, si l’activité volcanique créait la glace, nous nous attendrions à trouver des quantités plus élevées de soufre dans les dépôts de glace lunaire.

Le soufre, comme l’eau, est un élément volatil sur la Lune. Il est instable sur la surface lunaire et se vaporise facilement et se perd dans l’espace. Par conséquent, le soufre est susceptible de s’accumuler dans les parties les plus froides de la lune.

Même si l'atterrisseur Vikram n'a pas atterri dans une région constamment ombragée, il a pu mesurer les températures et identifier le soufre dans les grains de sol à la surface lunaire. Cette mesure du soufre est intrigante car elle pourrait fournir des indices sur la source de l’eau de la Lune.

Pour nous aider dans nos découvertes, les vaisseaux spatiaux comme Vikram et Pragyan sont des outils inestimables. Le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, lancé en 2009, observe la Lune depuis son orbite et fournit des données essentielles sur la répartition, la forme et l'abondance de l'eau sur les pôles lunaires. Les observations ultraviolettes et proches infrarouges de LRO et de l'orbiteur Chandrayaan-1 ont définitivement détecté de la glace d'eau dans certaines des régions ombragées en permanence. Cependant, les raisons de l’étendue limitée de la répartition des glaces restent floues.

Pour l’avenir, la NASA a jeté son dévolu sur le pôle sud lunaire. Avant la mission Artemis III, qui vise à déployer des astronautes pour des enquêtes approfondies sur la glace lunaire, le programme Commercial Lunar Payloads Services enverra plusieurs atterrisseurs et rovers à la recherche de glace à partir de 2023.

Des incertitudes entourent le calendrier des lancements d'Artemis, mais Artemis II, la première mission avec équipage, devrait être lancée fin 2024 ou début 2025. Cette mission suivra une trajectoire en boucle qui passe derrière la face cachée de la Lune et revient sur Terre. Pour faciliter l’étude des surfaces lunaires, le système d’imagerie infrarouge compact lunaire (L-CIRiS), une caméra infrarouge capable de mesurer la température et d’étudier la composition de la surface, est en cours de préparation pour un lancement sur un atterrisseur commercial fin 2026.

L'exploration de la présence et des caractéristiques de la glace lunaire est une étape cruciale vers l'établissement d'une infrastructure lunaire durable. Ces missions en cours et les découvertes qu’elles feront ouvriront la voie à de futurs projets passionnants sur la Lune et au-delà.

QFP

Quelle est l’importance des régions d’ombre permanente (PSR) par rapport aux dépôts de glace lunaire ?

Les régions constamment ombragées sont des zones de la Lune qui ne reçoivent jamais la lumière directe du soleil. Ces régions sont importantes pour la recherche de dépôts de glace lunaire car elles offrent des conditions froides et stables qui peuvent préserver l'eau sous forme de glace.

Quelles sont les sources potentielles d’eau sur la Lune ?

L'eau sur la Lune pourrait provenir de comètes ou d'astéroïdes s'écrasant sur la surface lunaire, de l'activité volcanique ou du vent solaire. Chacun de ces événements laisse derrière lui une signature chimique unique qui peut être utilisée pour retracer la source de l’eau.

Pourquoi le soufre est-il un élément important à étudier en relation avec la glace lunaire ?

Le soufre est un élément volatil sur la Lune et peut fournir des indices sur la source de l'eau. Si l’activité volcanique créait la glace, nous nous attendrions à trouver des quantités plus élevées de soufre dans les dépôts de glace lunaire.

Quels outils et missions sont utilisés pour étudier la glace lunaire ?

Les engins spatiaux comme l'atterrisseur Vikram de l'Indien Chandrayaan-3 et son rover Pragyan, ainsi que le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, sont des outils cruciaux pour l'étude de la glace lunaire. Ces missions fournissent des données via des mesures, des observations et des analyses chimiques pour comprendre la distribution, la forme et l'abondance de l'eau sur la lune.

Quels sont les futurs projets d’exploration de la glace lunaire ?

La NASA a prévu les missions Artemis, qui visent à déployer des astronautes sur la surface lunaire pour étudier la glace. Avant la mission Artemis III, le programme Commercial Lunar Payloads Services enverra plusieurs atterrisseurs et rovers à la recherche de glace à partir de 2023. Le système d'imagerie infrarouge compact lunaire (L-CIRiS), une caméra infrarouge, est en cours de préparation pour un lancement en 2026 pour aide à l'étude des surfaces lunaires.