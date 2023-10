Le plus grand séisme jamais enregistré sur Mars révèle une activité tectonique

By

L'atterrisseur InSight de la NASA a récemment détecté un séisme de magnitude 4.7 sur Mars, le plus grand séisme jamais enregistré sur la planète. Bien que cela puisse paraître minime comparé aux tremblements de terre sur Terre, il est significatif pour notre planète voisine. Initialement, les scientifiques soupçonnaient qu'un impact de météorite avait provoqué le séisme, mais la recherche d'un cratère d'impact s'est révélée vide. Cela a conduit les chercheurs à conclure que le séisme était en réalité causé par une activité tectonique à l’intérieur de Mars.

« Nous avons conclu que le plus grand tremblement de terre observé par InSight était un tremblement de terre tectonique et non un impact. C’est important car cela montre que les failles sur Mars peuvent accueillir d’importants tremblements de terre », a déclaré l’auteur principal Ben Fernando, planétologue de l’Université d’Oxford. Les résultats, publiés dans la revue Geophysical Research Letters, fournissent des informations précieuses sur les processus géologiques de Mars.

Contrairement à la Terre, dont la tectonique des plaques génère des tremblements de terre, Mars possède une seule plaque solide. Cependant, la planète continue de rétrécir et de se refroidir lentement, ce qui peut entraîner des mouvements et des failles actives au sein de la croûte martienne. Ces failles peuvent déclencher des tremblements de terre, même sans processus tectoniques des plaques actifs.

L'équipe de recherche a déterminé que le séisme de magnitude 4.7 avait pour origine la région d'Al-Qahira Vallis, à environ 1,200 XNUMX milles au sud-est de l'emplacement d'InSight. L'énergie libérée lors de ce séisme a dépassé celle de tous les autres séismes détectés par InSight. Auparavant, la plupart des séismes de mars étaient associés à une région appelée Cerberus Fossae, à l'est d'InSight. L’origine de ce puissant séisme a intrigué les scientifiques, car il n’y avait aucune caractéristique de surface perceptible indiquant des processus tectoniques en cours.

L’absence de cratère d’impact dans la recherche de preuves d’un impact représente une étape importante dans l’interprétation des signaux sismiques sur Mars. Comprendre l’activité sismique martienne est crucial pour les futures missions humaines sur la planète. Alors que la NASA planifie ses futures missions, une meilleure compréhension de l’histoire géologique et de l’activité sismique de Mars sera essentielle.

Dans l'ensemble, chaque événement sismique détecté par InSight joue un rôle crucial dans la révélation de l'histoire géologique de la planète rouge. Il met en lumière l’intérieur et l’évolution de Mars, fournissant des informations précieuses sur la répartition de l’activité sismique sur la planète. Ces connaissances sont vitales pour planifier les futures missions humaines vers Mars.

