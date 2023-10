Nouvel aperçu des tremblements de terre sur Mars : le plus grand séisme jamais enregistré sur Mars

By

L'atterrisseur InSight de la NASA a récemment détecté le plus grand séisme jamais enregistré sur Mars, mesurant une magnitude de 4.7. Bien que cela puisse paraître modeste par rapport aux normes terrestres, cela est significatif pour notre voisine planétaire. Auparavant, les scientifiques soupçonnaient que les tremblements de terre étaient causés par des impacts de météorites. Cependant, l’absence de cratère d’impact associée à ce séisme a conduit les scientifiques à conclure que l’activité tectonique au sein de Mars en était la cause. Cette nouvelle compréhension donne un aperçu des processus géologiques qui contribuent à l’activité sismique sur la planète rouge.

La recherche, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, montre que les failles de Mars peuvent accueillir d'importants tremblements de terre. Le planétologue Ben Fernando de l’Université d’Oxford, auteur principal de l’étude, déclare : « Nous pensions vraiment que cet événement pourrait avoir un impact. » Cette découverte représente une avancée significative dans la compréhension de l’activité sismique martienne et fournit des informations précieuses pour les futures missions vers Mars.

Contrairement à la Terre, qui possède plusieurs plaques tectoniques changeantes, Mars possède une seule croûte solide. Toutefois, cela ne signifie pas que la planète soit dépourvue d’activité sismique. Mars connaît toujours un rétrécissement et un refroidissement progressifs, ce qui entraîne des mouvements au sein de sa croûte et un potentiel de tremblements de terre. Les chercheurs ont déterminé que le séisme de magnitude 4.7 provenait de la région d'Al-Qahira Vallis, à environ 1,200 XNUMX milles au sud-est de l'emplacement d'InSight.

Auparavant, les tremblements de terre étaient associés à une région appelée Cerberus Fossae. Cependant, l’origine de ce plus grand séisme est restée perplexe car il n’y avait aucune caractéristique de surface perceptible indiquant que les processus tectoniques en cours étaient une cause probable. L'énergie sismique libérée lors de cet événement a dépassé celle de tous les autres tremblements de terre détectés par InSight. L’absence de cratère d’impact constitue une étape importante dans l’interprétation des signaux sismiques sur Mars.

Comprendre l’activité sismique martienne est crucial pour les futures missions humaines sur la planète. Cette nouvelle vision fournit des informations essentielles pour planifier et assurer la sécurité de telles missions. Avec chaque événement sismique détecté sur Mars, les scientifiques acquièrent une meilleure compréhension de l'histoire et de l'évolution géologiques de la planète, ainsi que de la répartition de l'activité sismique. Ces connaissances seront inestimables alors que nous continuons à explorer et à étudier la planète rouge.

Sources:

– Étude de recherche publiée dans Geophysical Research Letters.

– Le planétologue Ben Fernando de l’Université d’Oxford.

– Constantinos Charalambous, planétologue de l'Imperial College de Londres et co-auteur de l'étude, coprésident du groupe de travail sur la géologie d'InSight.