Des scientifiques découvrent que l'activité tectonique est à l'origine du plus grand séisme sur Mars

L'atterrisseur InSight de la NASA a détecté un séisme de magnitude 4.7 sur Mars, qui est le plus grand séisme jamais enregistré sur la planète. Des théories antérieures suggéraient que les impacts de météorites étaient à l'origine de ces « tremblements de terre », mais l'absence de cratère d'impact a conduit les scientifiques à conclure que le séisme était dû à une activité tectonique à l'intérieur de Mars. Cette découverte permet de mieux comprendre les processus géologiques de la planète.

Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle Mars est géologiquement inactive. Alors que les tremblements de terre sur Terre sont générés par le mouvement des plaques tectoniques, Mars possède une seule plaque solide, et pourtant il existe encore des failles actives sur la planète. Mars rétrécit et se refroidit progressivement, ce qui crée un mouvement au sein de la croûte, entraînant des tremblements de terre.

L'épicentre du séisme a été déterminé comme étant dans la région d'Al-Qahira Vallis, dans l'hémisphère sud de Mars. Il a libéré plus d’énergie que tous les autres tremblements de terre détectés par InSight réunis. Initialement, la signature sismique du séisme ressemblait à celle de deux précédents impacts de météorites détectés par l'atterrisseur. Cependant, une analyse plus approfondie et une recherche des caractéristiques de la surface ont exclu un impact comme cause.

Cette découverte a des implications importantes pour les futures missions vers Mars. Comprendre l’activité sismique martienne est crucial pour l’exploration humaine de la planète. Même si ce séisme n’aurait pas d’effets catastrophiques sur Terre, il souligne la nécessité d’étudier et de planifier les risques sismiques potentiels lors de l’envoi d’humains sur Mars.

Cette découverte contribue également à élucider l’histoire géologique et l’évolution de Mars. En comprenant mieux l’activité sismique sur la planète, les scientifiques peuvent mieux comprendre sa structure interne et la façon dont elle s’est transformée au fil du temps.

