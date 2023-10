Des scientifiques repèrent un « diable » de deux kilomètres de haut sur Mars

Les scientifiques utilisant le rover Perseverance de la NASA sur Mars ont observé un phénomène fascinant : un diable de poussière de deux kilomètres de haut se déplaçant à travers le paysage martien. Le robot géologue à six roues a capturé des images de la partie inférieure de la tornade dans le cadre de son exploration du cratère Jezero.

Les diables de poussière sont beaucoup plus faibles et plus petits que les tornades sur Terre, mais ils jouent un rôle crucial dans la redistribution de la poussière sur la surface martienne. Les scientifiques étudient ces phénomènes pour mieux comprendre l’atmosphère martienne et améliorer les modèles météorologiques de la planète.

En analysant les données d’imagerie, les chercheurs ont estimé que ce diable de poussière se trouvait à environ quatre kilomètres du rover. Sa largeur a été estimée à environ 60 mètres. Bien que le cadre de la caméra n'ait capturé que les 118 mètres inférieurs du vortex tourbillonnant, les scientifiques ont pu estimer sa hauteur totale à l'aide de l'ombre qu'il projetait.

Les diables de poussière sur Mars peuvent devenir plus gros que ceux trouvés sur Terre. Bien qu’ils soient plus répandus au printemps et en été, leur apparition à des endroits spécifiques ne peut être prédite. Par conséquent, Perseverance et le rover Mars Curiosity de la NASA surveillent constamment leur environnement à la recherche de diables de poussière, prenant des images en noir et blanc pour réduire la transmission de données vers la Terre.

Cette observation récente du diable de poussière martien fournit des informations précieuses sur la dynamique de l’atmosphère martienne. Ces découvertes contribuent à notre compréhension des conditions météorologiques de la planète rouge et des conditions environnementales globales sur Mars.

Source : NASA JPL-Caltech

Définitions:

– Diable de poussière : phénomène météorologique caractérisé par une colonne d’air tourbillonnante remplie de poussière et de débris.

– Atmosphère martienne : Les couches de gaz entourant la planète Mars.

– Jezero Crater : Un grand cratère d’impact sur Mars qui a été choisi comme site d’atterrissage du rover Perseverance.

