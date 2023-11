Nouvelle révélation : le ciel nocturne vert brillant de Mars n'est peut-être pas ce qu'il semble être

Contrairement aux croyances antérieures, les récentes révélations de chercheurs européens soulèvent des doutes sur l'idée largement acceptée selon laquelle les pôles de Mars sont engloutis dans un ciel nocturne vert éclatant. Alors que l’on a longtemps supposé que la lueur de l’air était responsable de ce phénomène spectaculaire, les dernières découvertes suggèrent une explication différente.

Airglow, un phénomène de lumière naturelle qui se produit à la fois sur Terre et sur Mars, est produit lorsque des atomes et des molécules de la haute atmosphère libèrent de l'énergie ou capturent des électrons libres après avoir été ionisés par la lumière du soleil. L’émission de photons qui en résulte crée une lueur étrange semblable aux aurores sur Terre. Cependant, des recherches récentes remettent en question la perception selon laquelle la lueur de l’air serait la seule responsable de la teinte verte observée sur Mars.

Une équipe de scientifiques de Belgique, d'Espagne et du Royaume-Uni, utilisant l'ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de l'Agence spatiale européenne, a mené une étude approfondie des pôles de Mars. Étonnamment, ils ont découvert que la lueur verte observée n’est pas uniquement due à la lueur de l’air, mais est le résultat d’une interaction complexe entre plusieurs facteurs.

Les chercheurs ont découvert que cette lueur, qu'ils appellent « lueur nocturne », se produit pendant l'hiver aux pôles de Mars, entre 40 et 60 kilomètres d'altitude. Contrairement aux hypothèses précédentes, l’équipe suggère qu’une recombinaison à trois corps d’atomes d’oxygène est la principale cause de ce phénomène énigmatique, plutôt qu’une lueur d’air traditionnelle.

Ces nouvelles découvertes ont des implications importantes pour les futures missions habitées vers Mars. Contrairement à la croyance populaire, les astronautes arrivant sur la planète rouge ne rencontreront peut-être pas le ciel vert brillant attendu. Au lieu de cela, ils devront peut-être s’adapter à de nouvelles dynamiques et phénomènes atmosphériques que nous commençons seulement à comprendre.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour établir une compréhension globale du ciel nocturne de Mars, ces découvertes remettent en question des hypothèses de longue date et ouvrent la porte à une exploration et à une enquête scientifique plus poussées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quelle est la cause de la teinte verte dans le ciel nocturne de Mars ?

R : Des recherches récentes suggèrent que la lueur verte observée aux pôles de Mars, auparavant attribuée à la lueur de l'air, pourrait être principalement causée par une recombinaison à trois corps d'atomes d'oxygène.

Q : Comment cette découverte a-t-elle été faite ?

R : Des scientifiques de Belgique, d'Espagne et du Royaume-Uni ont utilisé l'ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de l'Agence spatiale européenne pour étudier les pôles de Mars et ont identifié la présence d'un phénomène de « lueur nocturne » pendant les mois d'hiver.

Q : Quel impact cela aura-t-il sur les futures missions habitées vers Mars ?

R : Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle les astronautes arrivant sur Mars connaîtront un ciel vert éclatant. Au lieu de cela, ils pourraient être confrontés à un spectacle à l’atmosphère différente, ce qui nécessiterait une réévaluation de leurs attentes et de leurs préparatifs.

Q : Quelles sont les implications de ces résultats ?

R : Ces résultats signifient la nécessité de recherches plus approfondies pour mieux comprendre le ciel nocturne de Mars et sa dynamique atmosphérique complexe. Une compréhension plus approfondie de ces phénomènes améliorera notre connaissance de la planète rouge et éclairera les futurs efforts d’exploration.