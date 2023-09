La cartouche contenant des échantillons de l'astéroïde Bennu est ouverte après près de trois ans dans l'espace

By

Après un voyage de près de trois ans dans l’espace, la cartouche contenant des échantillons de l’astéroïde Bennu a été ouverte. L'équipe de la mission OSIRIS-REx a retiré le couvercle initial de la boîte à échantillons du Johnson Space Center de la NASA à Houston. De la poussière noire et des débris ont été trouvés sur le pont avionique de la cartouche, provenant très probablement de Bennu lui-même lorsque le vaisseau spatial a atterri sur l'astéroïde et a collecté ses échantillons en octobre 2020.

Les échantillons d'astéroïdes ont été déposés dans le désert de l'Utah par le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA, puis transportés par avion vers une salle blanche. De là, l’équipe de la salle blanche a emballé toutes les pièces de la capsule d’échantillon pour les transporter vers le Johnson Space Center. Un nouveau laboratoire a été spécialement conçu pour la mission OSIRIS-REx où la cartouche sera démontée pour accéder à la majeure partie de l'échantillon, estimé à 8.8 onces (250 grammes) de roche et de poussière d'astéroïde.

Après le processus de démontage, les chercheurs analyseront la poussière d'astéroïde pour mieux comprendre ses caractéristiques chimiques, minéralogiques et physiques ainsi que les différents types de roches présents dans l'échantillon global. Les premières découvertes de l’échantillon seront révélées lors d’une diffusion en direct le 11 octobre, comprenant quelques images des roches et de la poussière.

La mission OSIRIS-REx, lancée en septembre 2016, a atteint l'astéroïde Bennu en décembre 2018. Après deux ans d'observations, le vaisseau spatial a collecté un échantillon de la surface de l'astéroïde et a commencé son voyage de retour vers Terre le 10 mai 2021. Bennu est un petit astéroïde proche de la Terre qui se serait détaché d'un astéroïde plus gros, riche en carbone, et qui s'est rapproché de la Terre au fil des années.

Sources:

– L'équipe de mission OSIRIS-REx de la NASA

– Page de vol spatial Gizmodo