La cartouche contenant des échantillons de l'astéroïde Bennu est ouverte

Après près de trois ans de voyage dans l’espace, le bidon contenant des échantillons de l’astéroïde Bennu a enfin été ouvert. L'équipe de la mission OSIRIS-REx de la NASA a retiré le couvercle initial de la cartouche d'échantillon, révélant de la poussière noire et des débris sur le pont avionique. Les débris provenaient très probablement de Bennu lui-même lorsque le vaisseau spatial a atterri sur l'astéroïde et a collecté son échantillon rocheux en octobre 2020.

Après que le vaisseau spatial ait déposé les échantillons dans le désert de l'Utah, ils ont été transportés vers une salle blanche du Johnson Space Center de la NASA. Un nouveau laboratoire spécialement conçu pour la mission OSIRIS-REx a été créé au centre spatial. L’étape suivante consiste à démonter la cartouche et à analyser les 250 grammes estimés de roches et de poussières d’astéroïdes à l’intérieur. Cette analyse fournira un aperçu des caractéristiques chimiques, minéralogiques et physiques de l'astéroïde.

Les premiers résultats de l’analyse des échantillons, ainsi que des images des roches et de la poussière, seront révélés lors d’une diffusion en direct le 11 octobre. Cela donnera aux scientifiques et au public un premier aperçu de la composition de l’astéroïde et de son importance potentielle.

La mission OSIRIS-REx a été lancée en septembre 2016 et a atteint l'astéroïde Bennu en décembre 2018. Après deux ans d'observations, le vaisseau spatial a collecté un échantillon de la surface de Bennu. Le 10 mai 2021, OSIRIS-REx a entamé son voyage de retour vers Terre pour livrer sa précieuse cargaison.

Bennu est un petit astéroïde géocroiseur qui passe près de la Terre tous les six ans. Les scientifiques pensent qu’il pourrait provenir d’un astéroïde plus gros, riche en carbone, il y a des centaines de millions, voire des milliards d’années. En étudiant des échantillons de Bennu, les chercheurs espèrent mieux comprendre les débuts du système solaire et la formation des astéroïdes.

Sources:

– L'équipe de la mission OSIRIS-REx de la NASA

– Centre spatial Johnson de la NASA