Le télescope spatial James Webb révèle les premières galaxies des disques de l'univers

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait une autre découverte révolutionnaire, offrant de nouvelles perspectives sur la formation de l'univers. Dans une étude menée par une équipe internationale de chercheurs, le JWST a observé des galaxies à disques similaires à notre Voie lactée dans l'univers primitif, remettant en question les hypothèses antérieures sur la formation des galaxies.

Le JWST, conçu pour remonter dans le temps jusqu'à la période turbulente qui a suivi le Big Bang, a capturé des images de galaxies à disques « plats » qui tournent autour d'un point central et comportent de vastes bras spiraux. Ces galaxies ont survécu de manière inattendue à de nombreuses fusions violentes de galaxies au cours de leur formation, contrairement aux prédictions précédentes.

Les recherches menées par des scientifiques de l'Université de Manchester et de l'Université de Victoria au Canada ont révélé que les galaxies semblables à la Voie lactée étaient beaucoup plus courantes qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte a des implications importantes, car les galaxies à disques sont considérées comme idéales pour le développement de la vie en raison de leurs structures stables et de leurs caractéristiques gravitationnelles propices à la formation de planètes.

Selon le professeur Christopher Conselice, astronome extragalactique à l'université de Manchester, cette révélation nécessite une réévaluation de notre compréhension de la façon dont l'univers s'est développé. Le télescope spatial Hubble, précurseur du JWST, avait précédemment suggéré que les galaxies à disques étaient presque inexistantes jusqu'à six milliards d'années après le Big Bang. Cependant, les découvertes du JWST repoussent la formation de galaxies semblables à la Voie lactée presque au début de l'univers.

Cette découverte indique que la majorité des étoiles se forment et prospèrent au sein de galaxies similaires à la nôtre, remettant en question les connaissances actuelles sur la formation des galaxies et l’évolution de l’univers au fil du temps. L'auteur principal, Leonardo Ferreira, de l'Université de Victoria, a félicité le JWST pour son rôle dans la révolution de notre compréhension du développement galactique, soulignant que les résultats démontrent la puissance de l'instrument et la formation plus précoce que prévu des structures galactiques.

Sources : Université de Manchester, Université de Victoria