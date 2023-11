Explorer les origines de la vie : les comètes comme libérateurs cosmiques

By

Dans le but de comprendre les origines de la vie, une équipe de chercheurs a proposé un modèle révolutionnaire qui met en lumière la manière dont la vie a pu apparaître sur Terre et potentiellement sur d’autres planètes de notre galaxie. Bien qu'il existe deux théories sur l'origine de la vie sur notre planète, ce nouveau modèle se concentre sur la possibilité que les éléments constitutifs de la vie aient été apportés par les comètes.

Publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society A, l'étude suggère que des comètes « rebondissantes » pourraient avoir dispersé des molécules prébiotiques, les ingrédients bruts de la vie, à travers des systèmes stellaires similaires au nôtre. L’équipe a spécifiquement orienté ses recherches vers la simulation d’exoplanètes rocheuses en orbite autour d’étoiles de la taille du soleil, dans le but de comprendre si des molécules complexes pouvaient également être transportées par des comètes vers ces mondes lointains.

Richard Anslow, astronome à l'Institut d'astronomie de Cambridge, a expliqué que les molécules essentielles à la vie sur Terre pourraient provenir de comètes. Cette prise de conscience ouvre la possibilité fascinante de la vie sur d’autres planètes de notre galaxie. En identifiant le type de systèmes qui pourraient permettre la délivrance de molécules complexes, les scientifiques peuvent commencer à tester divers scénarios d’origine et à examiner les voies moléculaires susceptibles de contribuer à la création de diverses formes de vie.

Anslow a en outre fait remarquer que cette recherche offre une nouvelle perspective sur les questions fondamentales des origines de la vie. En combinant les progrès de l’astronomie et de la chimie, les scientifiques se trouvent dans une position passionnante pour explorer l’existence de voies similaires sur d’autres planètes et mieux comprendre la remarquable variété de la vie qui nous entoure.

FAQ:

Q : Quelles sont les deux théories concernant l’origine de la vie sur Terre ?

R : La première théorie suggère que les ingrédients de la vie proviennent d'une soupe primordiale sur notre planète, tandis que la seconde théorie propose que ces molécules génératrices de vie ont été importées d'ailleurs dans le cosmos et semées sur Terre.

Q : Comment l'équipe de recherche a-t-elle suggéré que les ingrédients de la vie auraient pu être livrés ?

R : L’équipe a proposé que les comètes rebondissant dans l’espace auraient pu distribuer les éléments constitutifs essentiels à la vie, appelés molécules prébiotiques, à travers des systèmes stellaires similaires au nôtre.

Q : Quelle est l’importance d’étudier les exoplanètes rocheuses ?

R : L’étude des exoplanètes rocheuses peut permettre de déterminer si des molécules complexes, nécessaires à la vie, pourraient également être délivrées par les comètes à ces corps célestes lointains.

Q : Les molécules qui ont conduit à la vie sur Terre pourraient-elles également exister sur d’autres planètes ?

R : Oui, il est possible que des molécules similaires existent sur d’autres planètes, soulevant la perspective intrigante d’une vie au-delà de la Terre.

Q : Qu’est-ce qui rend cette recherche significative ?

R : Cette recherche offre une nouvelle perspective sur les origines de la vie et combine les progrès de l’astronomie et de la chimie pour explorer les questions fondamentales entourant la diversité des formes de vie dans l’univers.