Nouvelles perspectives sur l’effet Kondo : dévoilement de phénomènes exotiques

Des scientifiques de l'Institut de physique expérimentale de l'Université de Cologne ont fait une découverte révolutionnaire en observant directement l'effet Kondo dans un seul atome artificiel. L'effet Kondo est le regroupement d'électrons dans un métal provoqué par des impuretés magnétiques, et son observation directe est restée difficile à observer en raison des limites des techniques de mesure existantes. Dirigée par le Dr Wouter Jolie, l'équipe de recherche a utilisé une nouvelle méthode pour observer ce phénomène sur une orbitale artificielle au sein d'un fil unidimensionnel flottant au-dessus d'une feuille métallique de graphène. Leurs résultats, publiés dans la revue Nature Physics avec l’article intitulé « Modulated Kondo Screening along Magnetic Mirror Twin Borders in monolayer MoS2 », jettent un nouvel éclairage sur la physique de la matière condensée.

L'effet Kondo se produit lorsque des électrons traversant un métal interagissent avec un atome magnétique, notamment avec son spin, le pôle magnétique des particules élémentaires. Afin d’atténuer l’influence du spin atomique, la mer d’électrons s’agrège près de l’atome, créant un comportement collectif appelé résonance de Kondo. Cet effet a été couramment utilisé pour décrire les métaux interagissant avec des atomes magnétiques. Cependant, l'existence d'interactions alternatives produisant des signes expérimentaux similaires a soulevé des doutes quant à l'effet Kondo pour les atomes magnétiques uniques sur les surfaces.

L’équipe de scientifiques a démontré que leurs fils unidimensionnels sont également sensibles à l’effet Kondo en piégeant les électrons dans des ondes stationnaires, qui peuvent être considérées comme des orbitales atomiques étendues. Le microscope à effet tunnel a donné un aperçu de cette orbitale artificielle, de son couplage à la mer d'électrons et des transitions résonantes entre l'orbitale et la mer. En utilisant une fine aiguille métallique, l’expérience a atteint une précision atomique dans la mesure des électrons, permettant une précision sans précédent dans l’observation de l’effet Kondo.

Les chercheurs ont souligné l’importance de leurs découvertes, qui remettent en question les incertitudes antérieures concernant l’effet Kondo dans les atomes magnétiques uniques. « Pendant longtemps, seule la résonance Kondo était mesurée. Mais il pourrait y avoir d'autres explications aux signaux observés dans ces mesures, tout comme la trompe de l'éléphant pourrait aussi être un serpent », a noté Camiel van Efferen, le doctorant qui a réalisé les expériences.

L'Institut de physique expérimentale est spécialisé dans l'exploration de matériaux bidimensionnels tels que le graphène et le bisulfure de molybdène monocouche (MoS2). L’équipe a découvert que l’interface entre deux structures cristallines de MoS2 génère un fil métallique d’atomes lorsqu’un cristal agit comme une image miroir de l’autre. En mesurant simultanément les états magnétiques et la résonance Kondo à une température incroyablement basse de -272.75 degrés C (-459.95 degrés F), les chercheurs ont confirmé l'existence de l'effet Kondo. De plus, leur approche s’alignait sur les prédictions théoriques, validant une hypothèse de longue date formulée par l’un des pionniers de la physique de la matière condensée, Philip W. Anderson.

Forts de cette avancée, les scientifiques envisagent désormais d’utiliser leurs fils magnétiques pour étudier des phénomènes encore plus extraordinaires. En plaçant ces fils unidimensionnels sur un supraconducteur ou un liquide de spin quantique, ils visent à étudier les états à plusieurs corps émergeant de quasiparticules autres que les électrons. Cette compréhension plus approfondie des états fascinants de la matière résultant de ces interactions ouvrira la porte à l’exploration de nouveaux phénomènes à un tout nouveau niveau.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'effet Kondo ?

L'effet Kondo fait référence au regroupement d'électrons dans un métal provoqué par des impuretés magnétiques. Lorsque les électrons traversant un métal rencontrent un atome magnétique, ils sont influencés par le spin de l'atome. Pour atténuer l'impact du spin atomique, les électrons se rassemblent autour de l'atome, ce qui entraîne un comportement collectif distinct connu sous le nom de résonance Kondo.

Quelle est l’importance d’observer l’effet Kondo dans un seul atome artificiel ?

L’observation directe de l’effet Kondo dans un seul atome artificiel constitue une avancée majeure dans le domaine de la physique de la matière condensée. Il fournit des informations précieuses sur le comportement des électrons et des impuretés magnétiques, confirmant les prédictions théoriques et ouvrant la voie à une exploration plus approfondie des phénomènes exotiques.

Comment les scientifiques ont-ils observé l’effet Kondo dans l’atome artificiel ?

L'équipe de recherche a utilisé une nouvelle technique impliquant un fil unidimensionnel flottant au-dessus d'une feuille métallique de graphène. En piégeant les électrons dans les ondes stationnaires du fil, ils ont réussi à générer une orbitale artificielle similaire à une orbitale atomique étendue. Cela a permis l’observation directe de l’effet Kondo à l’aide d’un microscope à effet tunnel couplé à des mesures électroniques précises.

Quelles sont les implications futures de cette découverte ?

Les chercheurs prévoient d’exploiter leurs découvertes pour étudier des phénomènes encore plus extraordinaires. Ils ont l'intention d'étudier l'interaction de leurs fils magnétiques avec des supraconducteurs ou des liquides de spin quantique pour explorer les états à plusieurs corps émergeant de quasiparticules autres que les électrons. Comprendre et manipuler ces états de la matière dévoilera de nouvelles possibilités scientifiques et approfondira notre compréhension de la physique fondamentale.