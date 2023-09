Des astronomes découvrent un système d'étoiles rares en orbite autour d'une planète

Une équipe d'astronomes utilisant l'installation du Very Large Telescope au Chili a fait une découverte intrigante dans l'espace lointain. Ils ont capturé une image d’un système stellaire connu sous le nom de HIP 81208, qui possède une étoile centrale massive en orbite autour d’une naine brune, une « étoile ratée » plus petite. De plus, les scientifiques ont identifié une planète en orbite autour d’une petite étoile située beaucoup plus loin de l’étoile centrale. La planète, nommée « HIP 81208 Cb », fait environ 15 fois la masse de Jupiter.

Selon l'Observatoire européen austral, une organisation scientifique collaborative regroupant les nations européennes, la découverte de HIP 81208 Cb fait du système stellaire un système quadruple hiérarchique, avec deux étoiles et deux corps célestes plus petits en orbite autour de chacun. La planète nouvellement découverte est située à la frontière entre les planètes et les naines brunes, qui ne sont pas assez massives et suffisamment chaudes pour subir une fusion nucléaire.

Normalement, les astronomes s’appuient sur des techniques telles que la méthode du transit pour détecter et étudier les exoplanètes. Cependant, le Very Large Telescope, avec ses grands miroirs, est capable de capturer des images directes de ces mondes lointains. Le télescope spatial James Webb, l'observatoire spatial le plus puissant de l'humanité, joue également un rôle crucial dans l'étude des atmosphères des exoplanètes et dans la compréhension de ces mondes lointains.

Bien que l’on sache peu de choses sur HIP 81208 Cb à l’heure actuelle, cette découverte contribue à notre compréhension des exoplanètes et de leurs diverses caractéristiques. Il est possible que certaines de ces planètes lointaines abritent des conditions propices à la vie extraterrestre, bien qu’aucune preuve concrète n’ait été trouvée jusqu’à présent.

Dans l’ensemble, cette découverte met en évidence la complexité et la diversité des systèmes stellaires de l’univers, élargissant ainsi notre connaissance des corps célestes qui existent au-delà de notre propre système solaire.

