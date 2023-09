Des scientifiques dévoilent comment les molécules de signalisation influencent la différenciation cellulaire dans le développement embryonnaire

Une équipe de chercheurs dirigée par Christian Schröter de l'Institut Max Planck de physiologie moléculaire de Dortmund a découvert comment l'interaction entre deux molécules de signalisation, le FGF et le BMP, influence le choix de carrière des cellules souches au cours du développement embryonnaire. Les résultats, publiés dans la revue Biology Open, mettent en lumière la différenciation cellulaire et ont des implications pour la culture de tissus ciblée dans les thérapies de remplacement cellulaire.

Au cours du développement embryonnaire, les cellules souches prennent des décisions de carrière cruciales peu après la fécondation. La gastrulation commence à ce stade, conduisant à la formation de couches germinales – l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme – qui finissent par donner naissance aux organes internes. Le sort des cellules souches du jeune embryon est déterminé par un cocktail de molécules de signalisation, notamment BMP, FGF, Wnt et Nodal, produites par les tissus environnants. La composition spécifique du cocktail détermine le type cellulaire qui sera formé.

Le rôle du FGF, une molécule importante dans la migration et la croissance des cellules souches, n’était pas clair jusqu’à présent. Grâce à leurs recherches, Schröter et son équipe ont découvert que le FGF agit comme un antagoniste du BMP. Lorsque les niveaux de FGF sont faibles, la BMP a un effet plus fort, entraînant le développement de cellules cardiaques et de mésoderme extraembryonnaire. À l’inverse, des niveaux plus élevés de FGF suppriment l’effet du BMP, conduisant à la croissance de cellules dans l’axe postérieur du corps.

Il est intéressant de noter que les chercheurs ont découvert que les cellules souches peuvent influencer leur propre destin. Même lorsque l’on demandait aux cellules souches de former des cellules cardiaques grâce à une exposition continue au FGF, différents types de cellules se développaient encore. Cela suggère que les cellules souches ont un effet communautaire, communiquant avec les cellules voisines pour guider leur différenciation.

Les résultats de cette étude font progresser notre compréhension de la différenciation cellulaire et des principaux acteurs impliqués. À l’avenir, ces connaissances pourraient être exploitées pour générer des types de cellules spécifiques à partir de cellules souches en vue d’une ingénierie et d’un remplacement ciblés des tissus, comme dans le cas de la régénération du tissu cardiaque. Cependant, la culture sélective de types cellulaires spécifiques n’est pas encore possible à l’heure actuelle.

La source:

– « Les scientifiques montrent comment les molécules de signalisation BMP et FGF guident la différenciation cellulaire au cours du développement embryonnaire », Société Max Planck.