L'étonnante capacité des spermatozoïdes remet en question la troisième loi du mouvement de Newton

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire qui remet en question l’une des lois fondamentales du mouvement d’Isaac Newton. Des recherches récentes menées par le mathématicien Kenta Ishimoto et son équipe de l'Université de Kyoto ont révélé que les spermatozoïdes peuvent apparemment défier la troisième loi de Newton, selon laquelle « pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée ».

Traditionnellement, la troisième loi de Newton suggère que les forces se présentent toujours par paires et agissent dans des directions opposées. Par exemple, lorsque deux billes entrent en collision, elles transfèrent leur force et rebondissent. Cependant, lorsqu’il s’agit de spermatozoïdes, ils ont l’étrange capacité de se propulser dans des fluides visqueux sans subir de réaction égale et opposée.

Grâce à une série d’expériences et de modélisation mathématique utilisant le sperme humain et le mouvement des algues vertes, les chercheurs ont étudié les interactions non réciproques des flagelles (les minuscules queues des spermatozoïdes) qui déterminent leur mouvement vers l’avant. Ils ont découvert que les queues des spermatozoïdes possèdent une « élasticité étrange » qui leur permet de se déplacer sans perdre beaucoup d’énergie dans le fluide environnant.

De plus, l’équipe a introduit un nouveau concept appelé « module élastique impair » pour décrire la mécanique interne des flagelles. Lorsque les flagelles se courbaient et répondaient au liquide, ils évitaient intelligemment la réaction égale et opposée, économisant ainsi l'énergie et permettant la propulsion.

Cette révélation révolutionnaire a des implications potentielles dans divers domaines. Cela pourrait notamment contribuer au développement de petits robots auto-assemblables conçus pour imiter des matériaux vivants. En comprenant les principes sous-jacents de la capacité des spermatozoïdes à défier la troisième loi de Newton, les scientifiques pourraient mieux comprendre le comportement collectif et appliquer ces connaissances à la conception de systèmes robotiques innovants.

FAQ:

Q : Quelle est la troisième loi du mouvement de Newton ?

R : La troisième loi de Newton stipule que « pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée ».

Q : Comment les spermatozoïdes défient-ils la troisième loi de Newton ?

R : Les spermatozoïdes peuvent se propulser dans un fluide visqueux sans subir une réaction égale et opposée, ce qui est généralement attendu selon la loi.

Q : Qu’est-ce qu’une élasticité impaire ?

R : L’élasticité étrange fait référence à la capacité unique des queues des spermatozoïdes à se déplacer et à éviter de perdre une énergie importante dans le fluide environnant.

Q : Quel est le module élastique impair ?

R : L'étrange module d'élasticité est un terme introduit par les chercheurs pour décrire la mécanique interne des flagelles des spermatozoïdes, expliquant leur capacité à défier la troisième loi de Newton.

Q : Quel impact cette recherche peut-elle avoir sur le développement de la robotique ?

R : Les connaissances acquises en étudiant la défiance des spermatozoïdes à la troisième loi de Newton pourraient aider à créer de petits robots auto-assemblés qui imitent les matériaux biologiques et présentent un comportement collectif.