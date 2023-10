Le noyau interne de la Terre est étonnamment mou, selon une nouvelle étude

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université du Texas (UT) et des collaborateurs en Chine a révélé que le noyau interne de la Terre est beaucoup plus malléable qu’on ne le pensait auparavant. En analysant les données de tomographie sismique et en utilisant des expériences en laboratoire combinées à des algorithmes d'IA, les scientifiques ont découvert que le mouvement des atomes de fer dans le noyau interne de la Terre est plus important que prévu, le rendant plus doux et moins rigide face aux forces de cisaillement.

Le noyau interne de la Terre, situé à environ 2,900 1,802 km (XNUMX XNUMX miles) sous la surface, est depuis longtemps un mystère en raison de l'incapacité de l'explorer directement. Cependant, grâce à la tomographie sismique, les chercheurs ont pu mieux comprendre la structure interne de la planète.

Les résultats de cette étude ont des implications significatives pour la compréhension du rôle du noyau interne dans la génération du champ magnétique terrestre. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi les mesures sismiques du noyau interne indiquent un environnement plus doux que prévu sous des pressions élevées. Le noyau interne, ainsi que le noyau externe, sont responsables de la génération du champ magnétique terrestre, essentiel au maintien d’une planète habitable.

Pour recréer les conditions du noyau interne, les scientifiques ont utilisé une petite plaque de fer et ont collecté des données de température, de pression et de vitesse en la soumettant à un projectile se déplaçant rapidement. Ces données ont ensuite été introduites dans un modèle informatique d’IA, qui a permis aux chercheurs d’augmenter la configuration atomique des atomes de fer pour imiter l’environnement au sein du noyau interne.

Comprendre les processus dynamiques et l'évolution du noyau interne de la Terre a été une tâche difficile, mais cette étude fournit des informations précieuses. Il met en lumière le mouvement des atomes dans le noyau interne et la manière dont l’énergie et la chaleur sont générées au cœur de notre planète.

Sources : Phys.org