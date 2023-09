Nouvelles connaissances sur la façon dont les cellules réagissent au stress

Les chercheurs de Weill Cornell Medicine ont découvert un mécanisme important par lequel les cellules réagissent au stress. Lorsque les cellules sont stressées par la chaleur ou les toxines, elles forment des granules de stress, des compartiments semblables à des gouttelettes qui séquestrent les molécules d’ARN messager (ARNm), les empêchant d’être traduites en protéines. Ce ralentissement de la production de protéines permet aux cellules de conserver leur énergie et de se concentrer sur les réparations.

L'étude, publiée dans Nature Structural & Molecular Biology, a révélé qu'une modification chimique appelée m6A sur l'ARNm est cruciale pour la formation de granules de stress. Les chercheurs ont découvert que l’ARNm marqué par m6A se lie aux protéines YTHDF, qui s’accumulent dans les granules de stress. L’étude a également montré que les ARNm plus longs sont présents de manière disproportionnée dans les granules de stress car ils contiennent des niveaux plus élevés de m6A.

Le Dr Samie Jaffrey, auteur principal de l'étude, a expliqué que m6A joue un rôle principal dans la conduite des ARNm dans les granules de stress pendant le stress cellulaire. Les chercheurs supposent que dans le passé, les ARNm plus longs étaient plus susceptibles d’être dysfonctionnels ou provenant de virus. Le développement de voies cellulaires permettant de séquestrer des ARNm plus longs dans les granules de stress pourrait avoir pour origine un moyen d’empêcher la production de protéines dangereuses.

Cette nouvelle compréhension de la façon dont les cellules réagissent au stress pourrait avoir des implications pour des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la SLA, où ce mécanisme pourrait être anormalement actif. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les applications thérapeutiques potentielles du ciblage des granules de stress dans ces maladies.

Sources:

– « Knockout de Mettl3 et validation de la réponse au stress dans les MEF M3KO. » Biologie structurale et moléculaire de la nature. DOI : 10.1038/s41594-023-01089-2.

