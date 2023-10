Une nouvelle étude découvre des milliers de mystérieux « cercles de fées » dans le monde

Grâce à l’intelligence artificielle, les chercheurs ont découvert des milliers de nouveaux « cercles de fées » énigmatiques à travers le monde. Ces modèles de végétation circulaire fascinent depuis longtemps les experts et se trouvent couramment dans le désert du Namib et l’outback australien. Cependant, une étude récente publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences suggère que le phénomène pourrait être plus répandu qu’on ne le pensait auparavant.

L'équipe de recherche internationale a formé un réseau neuronal à l'aide de plus de 15,000 263 images satellite de lieux en Namibie et en Australie, dont la moitié contenaient des cercles de fées. Avec ce système d’IA, l’équipe a analysé des vues satellite de plus d’un demi-million de parcelles de terrain, localisant des cercles de fées dans 15 zones arides de 12 pays. Ces zones nouvellement identifiées existent en Afrique, à Madagascar, en Asie occidentale et dans le sud-ouest de l'Australie, principalement dans des régions chaudes et sablonneuses qui reçoivent entre quatre et XNUMX pouces de précipitations par an.

Malgré les nombreuses découvertes, l’origine de ces cercles de fées reste un sujet de débat parmi les experts. Certains pensent que l’activité des termites sous le sol les crée, tandis que d’autres suggèrent que les plantes auto-organisées en sont la cause. Par conséquent, il n’existe pas de consensus sur une définition définitive des cercles de fées, car le terme reste largement autoproclamé.

La découverte de ces nouveaux cercles de fées soulève plus de questions que de réponses. Le co-auteur Fernando Maestre concède que son équipe ne cherche à entrer en conflit avec personne, reconnaissant le mystère persistant entourant les origines de ces motifs circulaires. Des recherches et des travaux de terrain supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre leur formation.

Le co-auteur de l'étude, Emilio Guirado, suggère que les différentes hypothèses sur la formation du cercle de fées peuvent être valables en fonction du lieu ou des circonstances spécifiques. Il est possible que divers facteurs, comme les termites, jouent un rôle plus important dans certaines zones. Néanmoins, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour fournir des résultats concluants et faire la lumière sur les modèles intrigants présentés par ces cercles de fées.

