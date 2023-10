Une nouvelle étude confirme que les empreintes fossilisées au Nouveau-Mexique ont plus de 20,000 XNUMX ans

By

Des scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire en Amérique du Nord : des empreintes fossilisées vieilles de 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans. Cette découverte indique que les humains existaient sur le continent beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. Les empreintes de pas ont été retrouvées incrustées dans le sol du parc national de White Sands au Nouveau-Mexique.

L’étude initiale sur les empreintes a été publiée en septembre 2021, mais elle s’est heurtée au scepticisme de certains membres de la communauté archéologique. Pour répondre à ce scepticisme, des chercheurs de l'US Geological Survey (USGS) et d'autres scientifiques ont mené une étude de suivi en utilisant deux nouvelles approches pour déterminer l'âge des empreintes.

Dans leur nouvelle étude, les scientifiques ont utilisé la datation au radiocarbone sur des graines de la plante Ruppia cirrhosa trouvées à côté des empreintes de pas. Cependant, comme ces plantes sont aquatiques et peuvent retenir le carbone de l’eau plutôt que de l’air, l’estimation de l’âge aurait pu être inexacte. Pour établir une datation plus précise, les chercheurs ont utilisé la datation au radiocarbone du pollen de conifères, qui provient de plantes terrestres et a également été trouvé dans les mêmes couches que les graines.

L'équipe a isolé 75,000 21,500 grains de pollen de la même couche et a constaté que leur âge était statistiquement identique à celui des graines de Ruppia cirrhosa. De plus, ils ont testé les grains de quartz trouvés dans les empreintes en utilisant une luminescence optiquement stimulée, ce qui a produit un âge minimum d'environ 21,000 23,000 ans. Avec ces multiples éléments de preuve soutenant la tranche d’âge de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX ans, les chercheurs affirment que leurs résultats sont hautement fiables.

Cette découverte s'ajoute à la collection croissante d'empreintes humaines fossilisées dans le parc national de White Sands. Au fil des années, des empreintes de pas de diverses personnes, notamment d'adultes, d'enfants et même d'un tout-petit, ont été trouvées sur le site. Ces empreintes donnent un aperçu des comportements et des mouvements des anciens humains, notamment des preuves de la division du travail et du port d'enfants.

La confirmation de l'âge de ces empreintes élargit notre compréhension de l'histoire humaine en Amérique du Nord et souligne l'importance de la recherche et de l'exploration continues pour percer les mystères de notre passé.

