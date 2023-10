De nouvelles preuves soutiennent l’importance des empreintes anciennes au Nouveau-Mexique

Une découverte récente d'empreintes fossilisées au Nouveau-Mexique a attiré l'attention des archéologues et pourrait potentiellement remodeler notre compréhension de l'histoire humaine. Les empreintes, estimées entre 21,000 23,000 et XNUMX XNUMX ans selon la datation au radiocarbone, fournissent des informations cruciales sur la chronologie de l'établissement humain dans les Amériques.

Les empreintes de pas, trouvées dans le bassin de Tularosa, près d'un ancien lac du parc national de White Sands, ont d'abord suscité du scepticisme quant à leur âge. Cependant, de nouvelles recherches ont produit deux éléments de preuve pour étayer les dates originales. La première source de données concerne la datation au radiocarbone du pollen de conifères, ce qui évite les inexactitudes qui peuvent survenir lors de la datation des plantes aquatiques. Les résultats de la datation pollinique correspondaient à l’âge des graines conservées.

La deuxième source de preuves utilisait une technique de datation connue sous le nom de luminescence optiquement stimulée, qui déterminait la dernière fois que les grains de quartz présents dans les sédiments avaient été exposés à la lumière du soleil. Cette méthode a indiqué un âge minimum de 21,500 XNUMX ans pour le quartz, renforçant encore la chronologie précoce de la présence humaine.

L’importance de ces empreintes réside dans le fait qu’elles repoussent l’histoire de l’établissement humain dans les Amériques. On pensait auparavant que les humains étaient arrivés dans la région après que d’énormes calottes glaciaires aient bloqué le passage vers l’Amérique du Nord. Cependant, la découverte de ces empreintes suggère que les humains sont arrivés encore plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

L’étude soulève des questions sur la façon dont les humains ont migré pour la première fois vers les Amériques. On ne sait toujours pas si les premiers humains sont arrivés par bateau ou ont traversé un pont terrestre depuis l'Asie. De plus, il n’est pas certain qu’une ou plusieurs populations d’humains modernes aient fait le voyage.

Même si ces recherches mettent en lumière l’évolution humaine, il reste encore beaucoup à découvrir sur la colonisation des Amériques. Les résultats de cette étude indiquent fortement une présence humaine lors du dernier maximum glaciaire, une période pendant laquelle de grandes calottes glaciaires recouvraient certaines parties de l’Amérique du Nord. Cela suggère que les personnes qui ont laissé ces empreintes sont arrivées beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

Dans l’ensemble, la découverte de ces empreintes anciennes et les recherches ultérieures soutiennent l’idée d’une présence humaine antérieure dans les Amériques. Cette découverte est importante non seulement pour les archéologues mais aussi pour comprendre la migration humaine et l’adaptation à de nouveaux environnements. Les continents américains constituaient la dernière frontière du voyage mondial de l’homme moderne, et ces empreintes donnent un aperçu des défis et des opportunités auxquels nos ancêtres ont été confrontés.

