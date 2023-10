La planète rétrécit : les changements tectoniques de Mercure se poursuivent, découvrent les scientifiques

By

Des scientifiques de l'Open University au Royaume-Uni ont fait une découverte importante sur la planète Mercure. Leurs recherches, publiées dans la revue Nature, révèlent que les changements tectoniques de Mercure, notamment la compression, sont en cours. Il s’agit d’une découverte révolutionnaire, car elle confirme que la taille de la planète continue de changer.

L'équipe de scientifiques a analysé les images capturées par la mission spatiale MESSENGER de la NASA, en orbite autour de Mercure de 2011 à 2015. Ils ont observé des dépressions à la surface de la planète appelées « grabens », qui se forment généralement le long des failles lorsque la surface d'une planète est étirée ou comprimée. Ce qui ressort, c’est que ces grabens ne présentaient aucun signe d’impact de météorite, ce qui signifie qu’ils étaient relativement jeunes.

En estimant l'âge de ces grabens à environ 300 millions d'années, les chercheurs ont conclu que la contraction thermique de Mercure, le processus qui provoque le rétrécissement de la planète, avait commencé il y a environ 3 milliards d'années. Cela indique que l'activité tectonique de la planète a persisté pendant une période considérable.

Bien que cette découverte mette en lumière la nature dynamique de Mercure, il reste encore beaucoup à apprendre. L'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) prévoient une mission conjointe pour étudier Mercure plus en détail. La mission devrait entrer sur l'orbite de la planète fin 2025, fournissant ainsi des informations précieuses sur la surface changeante de la planète.

Cette nouvelle recherche ajoute à notre compréhension de l’histoire géologique de Mercure et souligne la nécessité d’une exploration plus approfondie. En perçant les mystères de l’évolution planétaire, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur les processus qui façonnent notre système solaire.

Définitions:

– Grabens : dépressions formées le long de failles lorsque la surface d'une planète est étirée ou comprimée.

– Contraction thermique : Processus par lequel la surface d'une planète rétrécit à mesure que son noyau se refroidit.

Sources:

– The Open University : Publication de recherche dans la revue Nature.

– NASA : Données et images de la mission MESSENGER.

– Space.com : Informations sur la future mission conjointe de l'ESA et de la JAXA.