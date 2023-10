Les tremblements d'étoiles pourraient expliquer les puissantes explosions d'énergie provenant de l'espace, suggère de nouvelles recherches

De nouvelles recherches menées à l’Université de Tokyo suggèrent que les « tremblements d’étoiles » pourraient être à l’origine des intenses sursauts d’énergie provenant de l’espace connus sous le nom de sursauts radio rapides. Ces signaux, qui peuvent être détectés sous forme d’ondes radio, ont été découverts pour la première fois en 2007 et peuvent parcourir des milliards d’années-lumière en ne durant qu’une fraction de seconde.

Si la cause de ces sursauts reste un mystère, la théorie dominante suggère que certains sont émis par des étoiles à neutrons, qui se forment lors de l'effondrement d'une étoile supergéante. En particulier, des magnétars, qui sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques puissants, ont été observés émettant des sursauts radio rapides.

Des études antérieures ont noté des similitudes entre la distribution d’énergie des sursauts radio rapides et répétés et celle des tremblements de terre et des éruptions solaires. Cependant, la nouvelle étude de l'Université de Tokyo, publiée dans les « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society », a découvert des différences distinctes entre les sursauts et les éruptions tout en identifiant plusieurs similitudes entre les sursauts radio rapides et les tremblements de terre.

Cela conforte l’hypothèse selon laquelle les sursauts radio rapides sont provoqués par des « tremblements d’étoiles », qui se produisent lorsque la surface d’une étoile à neutrons subit un déplacement soudain. Semblables aux tremblements de terre, les tremblements de terre pourraient fournir des informations sur la compréhension de la matière à haute densité, de la physique nucléaire et même du comportement des tremblements de terre.

Le professeur Tomonori Totani du Département d'astronomie de l'Université de Tokyo a déclaré que l'étude des tremblements d'étoiles sur des étoiles ultradenses lointaines offre de nouvelles perspectives sur les tremblements de terre puisque l'intérieur d'une étoile à neutrons est la région la plus dense de l'univers. Ces recherches ouvrent la voie à de nouvelles connaissances sur la matière à très haute densité et sur les lois fondamentales de la physique nucléaire.

L'étude menée par le professeur Totani et l'étudiant diplômé Yuya Tsuzuki a analysé la corrélation dans un espace bidimensionnel et examiné la relation temps-énergie de près de 7,000 XNUMX sursauts radio rapides provenant de différentes sources. Ils ont également étudié les tremblements de terre à l’aide de données provenant du Japon et analysé les éruptions solaires grâce aux enregistrements de la mission internationale Hinode.

Des recherches plus approfondies seront menées pour valider l'universalité des similitudes trouvées entre les sursauts radio rapides, les tremblements de terre et les éruptions solaires. Comprendre les mécanismes à l’origine de ces événements spatiaux énergétiques pourrait potentiellement révéler des découvertes intrigantes sur la nature de notre univers.

