Des scientifiques découvrent les défis potentiels liés à la récupération de la couche d'ozone

By

Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, des scientifiques mettent en doute l’idée largement acceptée selon laquelle la couche d’ozone se rétablit. Contrairement aux évaluations précédentes, ces résultats suggèrent que non seulement le trou dans la couche d’ozone ne se referme pas, mais qu’il pourrait même s’étendre.

Le Protocole de Montréal, un accord international adopté en 1987, a réussi à éliminer progressivement l'utilisation de plus de 100 produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone, notamment les chlorofluorocarbones (CFC) que l'on trouve couramment dans les aérosols, les solvants et les réfrigérants. Cette interdiction a été saluée comme une étape importante vers la guérison de la couche d’ozone.

Cependant, des chercheurs néo-zélandais ont découvert que les niveaux d'ozone au cœur du trou d'ozone de l'Antarctique ont diminué de 26 % depuis 2004 au printemps. Cela indique que le trou est non seulement resté de grande taille, mais qu’il s’est également approfondi, entraînant une diminution des niveaux d’ozone.

L'étude attribue ces résultats alarmants aux changements dans le vortex polaire de l'Antarctique, une grande masse tourbillonnante d'air froid et une basse pression au-dessus du pôle Sud. Les auteurs de l’étude n’ont pas approfondi les causes spécifiques de ces changements ; Cependant, ils ont reconnu que divers facteurs, notamment la pollution due au réchauffement de la planète, les particules en suspension dans l'air provenant des incendies de forêt et des volcans, ainsi que les altérations du cycle solaire, pourraient contribuer à l'appauvrissement de la couche d'ozone.

Hannah Kessenich, doctorante à l'Université d'Otago et auteur principal de l'étude, a souligné le lien entre la dynamique atmosphérique et la persistance du trou d'ozone en Antarctique, déclarant : « Ainsi, même si le Protocole de Montréal a incontestablement réussi à réduire les CFC au cours des années temps et pour éviter une catastrophe environnementale, les récents trous persistants dans la couche d’ozone de l’Antarctique semblent être étroitement liés aux changements dans la dynamique atmosphérique.

QFP

La couche d’ozone se rétablit-elle ?

Les résultats d’une étude récente publiée dans Nature Communications remettent en question l’idée selon laquelle la couche d’ozone se rétablit. L’étude suggère que le trou dans la couche d’ozone ne se referme peut-être pas et pourrait même s’étendre.

Qu’est-ce qui a causé l’appauvrissement de la couche d’ozone ?

L’appauvrissement de la couche d’ozone est principalement attribué à l’utilisation de produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone, tels que les chlorofluorocarbones (CFC), couramment utilisés dans les aérosols, les solvants et les réfrigérants. L'interdiction de ces produits chimiques dans le cadre du Protocole de Montréal a permis de réduire leurs niveaux et de contribuer à la reconstitution de la couche d'ozone.

Quels facteurs contribuent à l’appauvrissement de la couche d’ozone ?

L’appauvrissement de la couche d’ozone peut être influencé par divers facteurs, notamment la pollution due au réchauffement de la planète, les particules en suspension dans l’air provenant des incendies de forêt et des volcans, ainsi que les changements du cycle solaire. Ces facteurs peuvent avoir un impact sur la dynamique de la couche d'ozone et contribuer à son appauvrissement.

Quel est le rôle du vortex polaire antarctique ?

Le vortex polaire de l’Antarctique est une grande masse tourbillonnante d’air à basse pression et très froid au-dessus du pôle Sud. Les modifications de ce phénomène atmosphérique, telles que son intensité et sa température, peuvent affecter les concentrations d'ozone et contribuer à la persistance du trou dans la couche d'ozone.

Quelle est la signification des résultats de l’étude ?

Les résultats de l'étude mettent en évidence les défis potentiels liés à la reconstitution de la couche d'ozone. Ils indiquent que malgré les efforts visant à réduire les produits chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone, le trou d’ozone dans l’Antarctique n’a pas montré de signes significatifs d’amélioration et pourrait même s’aggraver. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la dynamique complexe contribuant à la persistance du trou dans la couche d’ozone.