Une étude scientifique suggère que l’extinction de l’humanité est inévitable, même avec la fin de l’utilisation des combustibles fossiles

By

Une étude scientifique récente suggère que l’extinction de l’espèce humaine est inévitable, même si nous cessons immédiatement toute utilisation de combustibles fossiles. L'étude prédit la formation d'un nouveau supercontinent, connu sous le nom de Pangea Ultima, dans les 250 millions d'années à venir.

Les chercheurs affirment que le mouvement des plaques tectoniques et la dérive des continents finiront par rassembler toutes les masses terrestres, ce qui entraînera la formation d’une masse continentale unique semblable à l’ancien supercontinent de la Pangée. Cet événement aurait des implications significatives sur les écosystèmes et le climat de la Terre, conduisant à la disparition éventuelle de la vie humaine.

Malgré les efforts visant à réduire les émissions de carbone et à passer à des sources d’énergie renouvelables, cette étude suggère que de telles actions ne suffiraient pas à empêcher l’extinction imminente. Les chercheurs soulignent l’importance de comprendre les processus géologiques à long terme et leur impact sur l’existence humaine.

Bien que la formation de la Pangée Ultima soit un phénomène naturel qui se produirait sur des millions d'années, l'étude rappelle l'interconnectivité des systèmes terrestres et les limites de l'intervention humaine. La survie à long terme de notre espèce dépend de la compréhension et de l’adaptation aux changements géologiques qui échappent à notre contrôle immédiat.

Il est crucial que la recherche scientifique continue à explorer la dynamique complexe des processus géologiques de la Terre. Ces connaissances peuvent contribuer à éclairer la prise de décision et à garantir la coexistence durable de la vie humaine et non humaine face aux changements inévitables.

Sources:

–Jonathan Chadwick. « Une étude suggère que nous disparaîtrions même si nous arrêtions maintenant de brûler des combustibles fossiles. » Courrier en ligne.