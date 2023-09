Une étude sur les filaments d'actine révèle une porte dérobée moléculaire pour la libération de phosphate

Des chercheurs de l’Institut Max Planck de physiologie moléculaire et de l’Institut Max Planck de biophysique ont fait des progrès significatifs dans la compréhension du mécanisme de libération du phosphate par les filaments d’actine. Les filaments d'actine sont des fibres protéiques essentielles aux cellules qui régulent diverses fonctions cellulaires, notamment le mouvement cellulaire. La libération de phosphate des filaments d'actine initie le processus de désassemblage, essentiel au mouvement cellulaire, mais les détails de ce processus ont longtemps échappé aux scientifiques.

À l’aide de la microscopie électronique cryogénique (cryo-EM) et de simulations de dynamique moléculaire, les scientifiques ont identifié une région de l’actine qui fonctionne comme une « porte dérobée moléculaire » par laquelle le phosphate peut sortir. Ils ont également découvert qu’une porte dérobée déformée permet une libération plus rapide du phosphate chez un mutant d’actine associé à la myopathie à némaline, une maladie musculaire grave.

Les filaments d'actine sont polymérisés à partir de protéines d'actine individuelles et font partie du cytosquelette de la cellule. La libération de phosphate du noyau du filament signale à la cellule que le filament est suffisamment vieux pour être démonté. Les recherches précédentes menées par le groupe de l'Institut Max Planck de physiologie moléculaire ont conduit à des publications révolutionnaires dans le domaine de l'actine, qui ont jeté les bases de cette étude.

Les chercheurs ont déterminé des structures cryo-EM à haute résolution de filaments d'actine dans différents états et n'ont trouvé aucune ouverture ni porte dans l'actine par laquelle le phosphate pourrait s'échapper. Cela les a amenés à émettre l’hypothèse de l’existence d’une porte dérobée momentanée qui s’ouvre pour libérer du phosphate puis se referme rapidement.

Grâce à une approche multidisciplinaire impliquant la cryo-EM, des simulations de dynamique moléculaire et une analyse mutationnelle, les chercheurs ont pu déterminer les mécanismes moléculaires de libération du phosphate à la fois par l'extrémité et le noyau du filament. Ils ont découvert que la porte dérobée reste principalement fermée après le clivage du phosphate avant de s'ouvrir brièvement pour permettre au phosphate de sortir.

Le mutant d'actine analysé dans cette étude, appelé N111S, est associé à la myopathie à némaline et présente une porte dérobée ouverte, entraînant une libération plus rapide du phosphate. Les chercheurs suggèrent que cette libération ultrarapide pourrait contribuer à la physiopathologie de la maladie.

L’étude ouvre la porte à des recherches plus approfondies sur le cycle dynamique d’assemblage de l’actine dans les cellules et sur les maladies liées à une organisation défectueuse de l’actine. Les recherches futures viseront à découvrir comment la libération de phosphate est contrôlée au sein de la cellule et le rôle des protéines qui se lient à l'actine dans ce processus. De plus, l’étude ouvre la voie à l’exploration d’autres mutations de l’actine liées à la maladie, conduisant potentiellement au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Source : Société Max Planck