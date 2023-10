Des scientifiques découvrent le repositionnement des centromères dans le génome du soja

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Institut de génétique et de biologie du développement de l'Académie chinoise des sciences a mis en lumière le phénomène de repositionnement des centromères dans le génome du soja. Le repositionnement des centromères implique la formation de nouveaux centromères à différents endroits des chromosomes sans altérer les séquences génétiques. Ce processus est connu pour jouer un rôle crucial dans l’évolution du génome et la spéciation des espèces de mammifères.

Dans leur étude, les chercheurs ont analysé les structures centromères de 27 accessions de soja, parmi lesquelles du soja sauvage, des variétés locales et des cultivars. En utilisant les données CENH3-ChIP-seq, ils ont identifié deux nouveaux satellites centromères associés au chromosome 1, révélant des réarrangements significatifs dans les structures centromères de ce chromosome à travers différentes accessions. Les chercheurs ont observé une fréquence élevée de repositionnement des centromères sur 14 chromosomes sur 20, la plupart des centromères nouvellement formés étant situés à proximité des centromères natifs.

Les chercheurs ont également mené des expériences d’hybridation en croisant deux accessions dont les centromères ne correspondent pas. Les résultats ont montré qu'une proportion significative de centromères dans la génération suivante ont subi des changements de taille et de position par rapport à leurs homologues parentaux. Cela met en évidence le rôle des satellites centromère dans l’organisation et la stabilité des centromères.

Cette recherche révolutionnaire dévoile non seulement le phénomène répandu de repositionnement des centromères dans le génome du soja, mais souligne également l'importance des satellites centromères dans le contrôle de la position des centromères et le soutien de leurs fonctions critiques. Les résultats contribuent à une meilleure compréhension de l’évolution du génome du soja et ont des implications dans les domaines de la génétique et de la biologie du développement.

