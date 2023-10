Nouvelles perspectives sur l’évolution : séquençage du génome de spécimens historiques de mouches des fruits

Une étude révolutionnaire publiée dans PLoS Biology a mis en lumière l'évolution de la mouche commune des fruits, Drosophila melanogaster, en analysant les génomes de spécimens historiques remontant à 100 à 200 ans. Cette recherche, rendue possible grâce aux progrès de la technologie de séquençage du génome, offre une fenêtre unique sur les changements adaptatifs et démographiques vécus par l’espèce lors de son établissement en Europe du Nord et sur l’expansion rapide de l’activité humaine.

Contrairement à toute étude antérieure de ce type, cette recherche se penche sur la variation à l’échelle du génome d’une minuscule espèce animale, fournissant ainsi des informations précieuses sur l’histoire évolutive de la mouche des fruits. En comparant les génomes contemporains avec ceux de spécimens historiques de musées, les scientifiques ont découvert un ensemble de changements génétiques survenus sur des milliers de générations.

L’une des découvertes importantes de l’étude est l’émergence d’un gène appelé Cyp6g1, qui confère une résistance au pesticide DDT. En comparant l’ADN de spécimens des années 1930 avec celui des mouches des fruits modernes, les chercheurs ont découvert une augmentation marquée de la fréquence de ce gène. De plus, l’étude a révélé que le gène Ahcy a joué un rôle crucial dans l’adaptation des mouches du XIXe siècle aux températures plus basses et aux journées plus courtes des environnements de haute latitude.

Le séquençage du génome des spécimens de musée a également remis en question les hypothèses antérieures sur certains gènes. Par exemple, le gène ChKov1, que l’on pensait associé à la résistance aux pesticides, s’est avéré être apparu bien avant la création des insecticides concernés. De plus, ce gène s’est avéré conférer une résistance au virus sigma, une découverte qui remonte à plus de 200 ans.

Ces résultats fournissent non seulement des informations précieuses sur l’histoire génétique de la mouche commune des fruits, mais mettent également en valeur le potentiel du séquençage du génome dans l’étude des organismes morts depuis longtemps. Les collections des musées, en particulier, offrent de vastes possibilités d’investigation génétique. En accédant à des spécimens historiques, les scientifiques peuvent révéler les secrets cachés de l’évolution et démêler les interactions complexes entre les gènes et l’environnement.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence la puissance de l’analyse génomique et son potentiel à remodeler notre compréhension de l’évolution. En découvrant les changements génétiques survenus chez la mouche commune des fruits au cours des deux derniers siècles, les chercheurs acquièrent des informations précieuses sur les mécanismes d'adaptation et l'impact de l'activité humaine sur la variation génétique.

