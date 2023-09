Des scientifiques de la NASA découvrent de la poudre noire et des débris dans la cartouche d'échantillons OSIRIS-REx

By

Les scientifiques de la NASA ont fait une découverte passionnante après avoir ouvert la cartouche de retour d'échantillons du vaisseau spatial OSIRIS-REx qui a récemment atterri dans le désert de l'Utah. En retirant le couvercle, ils ont trouvé de la poussière noire et des débris provenant de l’astéroïde géocroiseur Bennu.

La cartouche a été livrée au Johnson Space Center de la NASA à Houston, qui abrite la plus grande collection d'astromatériaux au monde. Les experts du centre démonteront soigneusement le mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch and Go (TAGSAM) pour accéder à l’échantillon en vrac qu’il contient.

Un nouveau laboratoire dédié à la mission OSIRIS-REx a été créé au Johnson Center. À l’intérieur d’une boîte à gants, les scientifiques ont retiré le couvercle en aluminium, permettant d’accéder au pont avionique où se trouvaient la poussière et les débris.

Une fois séparé du bidon, le TAGSAM sera placé dans un conteneur de transfert scellé pour maintenir un environnement azoté. Cette mesure de précaution permettra de préserver l’intégrité de l’échantillon pendant le processus de démontage, qui sera accéléré en transférant le TAGSAM dans une autre boîte à gants.

Un grand soin est pris pour éviter tout risque de contamination lors de la manipulation de l’échantillon. Les scientifiques de la NASA et les ingénieurs de Johnson travaillent en collaboration sur le processus de démontage, qui devrait être révélé au public lors d'un événement diffusé en direct le 11 octobre.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a réussi à récupérer la capsule de retour d'échantillon contenant un morceau de l'astéroïde Bennu. Après une mission de récupération, la capsule a été localisée et ramenée sur Terre. Lors de la descente, la capsule a supporté des températures allant jusqu'à 2,760 XNUMX°C, ce qui a nécessité une période d'attente pour qu'elle refroidisse.

Le poids estimé de l’échantillon est d’environ 8.8 onces (250 grammes) de roches et de terre provenant de l’astéroïde Bennu. La NASA pense que ces matériaux anciens peuvent agir comme une capsule temporelle, donnant un aperçu des premiers jours de notre système solaire et de la formation des planètes.

La mission OSIRIS-REx, qui a débuté en 2016, est la première tentative de la NASA de ramener de l'espace un échantillon d'astéroïde. Le vaisseau spatial fait partie du programme Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security et Regolith Explorer. Auparavant, le Japon avait collecté avec succès des échantillons de deux missions d'astéroïdes.

Pour plus d'informations sur l'astéroïde Bennu et la mission OSIRIS-REx, visitez le site officiel de la NASA.

Sources:

– Centre spatial Johnson de la NASA

– Astromatériaux de la NASA