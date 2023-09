Tigre de Tasmanie : des chercheurs réussissent à récupérer l'ARN d'espèces éteintes

By

Dans le cadre d'une avancée majeure, les scientifiques ont réussi à extraire l'ARN de spécimens préservés du tigre de Tasmanie, un marsupial éteint, datant de 1891. C'est la première fois que l'ARN, un matériel génétique moins stable que l'ADN, est extrait d'une espèce éteinte. Les spécimens ont été conservés dans un musée à Stockholm, en Suède.

La récupération de l’ARN des spécimens de tigres de Tasmanie offre des informations précieuses sur la biologie et le métabolisme de ces animaux disparus. Le séquençage de l’ARN fournit des informations sur les compléments génétiques et l’activité des gènes, qui sont essentielles à la compréhension des traits et caractéristiques des espèces disparues.

Auparavant, l'ADN avait été extrait avec succès d'organismes anciens, mais cette étude démontre le potentiel de récupération de l'ARN d'espèces disparues. La préservation des spécimens de tigres de Tasmanie, bien qu’ils soient conservés à température ambiante dans une armoire, remet en question l’hypothèse selon laquelle l’ARN se dégrade rapidement dans de telles conditions. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour étudier et recréer des espèces disparues.

Au-delà de son importance pour la compréhension des espèces disparues, la capacité de récupérer l’ARN d’anciens virus pourrait faciliter l’étude des pandémies passées. L'ARN joue un rôle crucial dans la transmission des informations génétiques reçues de l'ADN, permettant la synthèse des protéines et régulant le métabolisme cellulaire.

Le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine, était un prédateur majeur en Australie et dans les îles voisines jusqu'à ce que l'activité humaine le conduise à l'extinction. L'arrivée de l'homme en Australie il y a environ 50,000 18 ans, suivie par la colonisation européenne au XVIIIe siècle, ont entraîné un déclin de la population et finalement la disparition du tigre de Tasmanie. Ils ont été déclarés comme une menace pour le bétail, ce qui a entraîné une mise à prix de leurs têtes. Le dernier tigre de Tasmanie connu est mort en captivité en 1936.

Des efforts visant à « déséteindre » certaines espèces, dont le tigre de Tasmanie, ont été lancés par des initiatives privées. Bien que recréer des espèces disparues à partir de parents vivants pose des défis, cette étude souligne l’importance de poursuivre les recherches sur la biologie des animaux disparus.

