En septembre 2023, des scientifiques ont réalisé une avancée majeure en extrayant avec succès l’ARN d’un tigre de Tasmanie, une créature disparue. L’ARN extrait provenait d’un spécimen vieux de plus de 130 ans et actuellement conservé au Musée suédois d’histoire naturelle. Cette découverte révolutionnaire a fourni aux généticiens des informations précieuses sur le fonctionnement des gènes de cet animal disparu. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue scientifique Genome Research.

Le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine, était un marsupial carnivore qui parcourait autrefois l'Australie, la Nouvelle-Guinée et la Tasmanie. La cause exacte de son extinction reste inconnue, mais on pense que la persécution humaine a joué un rôle important. Le dernier thylacine connu, nommé Benjamin, est mort en captivité en 1936.

Même si l’objectif principal de la recherche n’était pas le clonage d’espèces éteintes, la capacité d’extraire, d’analyser et de séquencer de vieux ARN ouvre la voie à la recréation d’espèces éteintes à l’avenir. Le généticien Emilio Mármol Sánchez, auteur principal de l'étude, plaide pour davantage de recherches sur la biologie de ces animaux disparus. Cependant, le processus de recréation d’une espèce disparue par l’édition génétique d’animaux apparentés vivants est complexe et prend du temps.

Le professeur Andrew Pask de l'Université de Melbourne est à la tête des efforts visant à ressusciter le thylacine. Il a déclaré que la découverte de l’ARN dans d’anciens musées et dans des échantillons anciens ajoute une profondeur significative à notre compréhension de la biologie animale disparue. Le processus de résurrection implique la modification de l'ADN du parent vivant le plus proche de l'espèce éteinte, la création d'embryons avec les génomes révisés et la recherche d'une mère porteuse appropriée pour la progéniture. Bien que les génomes d’environ 20 espèces disparues aient été séquencés, en 2022, aucune de ces espèces n’a été recréée avec succès.

Le clonage est un processus similaire qui peut être envisagé une fois que l’espèce a été ressuscitée avec succès. Cependant, l’accent est actuellement mis sur la restauration génétique plutôt que sur le clonage. Le clonage consiste à transférer l'ADN d'une cellule somatique dans un ovule dont le noyau et l'ADN ont été retirés, qui se développe ensuite en embryon. L’embryon est ensuite implanté dans une mère porteuse pour devenir une réplique vivante de l’espèce disparue.

En conclusion, l’extraction réussie de l’ARN du tigre de Tasmanie ouvre de nouvelles voies pour la recherche génétique et la résurrection potentielle d’espèces disparues. Bien que le processus de recréation d’une espèce disparue soit complexe et exigeant, les scientifiques repoussent les limites des connaissances dans ce domaine. L’avenir pourrait nous offrir la possibilité de revoir des espèces disparues depuis longtemps sur Terre.

