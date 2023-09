Des chercheurs extraient l’ARN d’un tigre de Tasmanie éteint

Les scientifiques ont réussi pour la première fois à extraire l’ARN d’une espèce disparue. Le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie, était un marsupial carnivore qui a disparu en 1936. Une équipe de chercheurs de l'Université de Stockholm et du Centre de paléogénétique de Stockholm a réussi à récupérer l'ARN d'un spécimen de thylacine vieux de 130 ans au Stockholm Musée d'histoire naturelle.

L'ARN (acide ribonucléique) est une molécule qui joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines et transporte le matériel génétique de certains virus. Les chercheurs ont pu séquencer l’ARN de la peau et des tissus musculaires squelettiques du spécimen de thylacine. Cette avancée permet aux scientifiques d’étudier la biologie et le métabolisme des cellules du tigre de Tasmanie avant son extinction.

Le thylacine a été chassé de manière excessive et accusé d'avoir tué du bétail en Tasmanie, ce qui a conduit à son extinction. La perte d'habitat et les maladies introduites ont également contribué à sa disparition. Les récents efforts de désextinction de Colossal Biosciences visent à créer une espèce proxy du thylacine et à la réintroduire dans son habitat d'origine. Cependant, les recherches sur l’ARN menées par l’équipe de l’Université de Stockholm n’étaient pas axées sur la désextinction.

La capacité de récupérer l’ARN d’espèces disparues ouvre des possibilités de recherches plus approfondies. Les scientifiques pourraient peut-être récupérer l’ARN d’autres animaux disparus et même d’anciens virus conservés dans les collections des musées. Cela pourrait fournir des informations sur l’évolution des virus et contribuer aux progrès de la technologie d’édition génétique, de la fécondation in vitro et de l’analyse informatique des données génétiques.

L’étude de l’ADN ancien a fait des progrès significatifs ces dernières années, et la récupération de l’ARN d’espèces disparues pourrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes. Avec de nombreuses créatures disparues conservées dans des musées, l’extraction d’ARN d’autres espèces pourrait bientôt devenir une réalité.

