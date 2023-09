Décoder les secrets génétiques d'une espèce disparue : analyse de l'ARN du tigre de Tasmanie

Les généticiens ont fait une découverte révolutionnaire en isolant et en décodant des molécules d'ARN provenant d'un spécimen de tigre de Tasmanie âgé de 130 ans. C’est la première fois que l’ARN est extrait d’un animal disparu. Le matériel génétique a été obtenu à partir d’un spécimen de la collection du Musée suédois d’histoire naturelle. Les résultats, publiés dans la revue scientifique Genome Research, mettent en lumière le fonctionnement des gènes du tigre de Tasmanie, disparu depuis longtemps.

Le tigre de Tasmanie, ou thylacine, était un prédateur marsupial qui a disparu il y a environ 2,000 XNUMX ans, à l'exception d'une population de Tasmanie qui a ensuite été chassée jusqu'à l'extinction. L'auteur principal de l'étude, Emilio Mármol Sánchez, a déclaré que même si la réintroduction de l'espèce n'était pas l'objectif de la recherche, une compréhension plus approfondie de la constitution génétique du tigre de Tasmanie pourrait contribuer aux efforts visant à ressusciter l'animal.

Andrew Pask, qui dirige le laboratoire de recherche sur la restauration génétique intégrée Thylacine, a qualifié l'étude de révolutionnaire, car elle démontre que l'ARN peut être extrait d'anciens musées et d'échantillons anciens. Cette découverte améliorera la compréhension des scientifiques sur la biologie des animaux disparus et améliorera la reconstruction des génomes disparus.

Contrairement à l’ADN, l’ARN est une copie temporaire d’une section d’ADN et est plus fragile et se décompose rapidement. Autrefois, on pensait que l’ARN ne durait pas dans le temps. Pourtant, en 2019, des chercheurs ont séquencé l’ARN de la peau d’un loup vieux de 14,300 XNUMX ans préservée dans le pergélisol. L’étude actuelle établit en outre la faisabilité de récupérer l’ARN d’animaux disparus, les efforts futurs visant à récupérer l’ARN d’espèces disparues beaucoup plus tôt, comme le mammouth laineux.

L'équipe de recherche a réussi à séquencer l'ARN de la peau et des tissus musculaires squelettiques du spécimen de tigre de Tasmanie, identifiant ainsi les gènes spécifiques du thylacine. Ces informations constituent le transcriptome de l'animal, analogue au génome stocké dans l'ADN. Comprendre l'ARN permet aux scientifiques d'acquérir une compréhension plus complète de la biologie d'un animal. Mármol Sánchez utilise l'analogie d'une ville où chaque restaurant a accès à un livre de recettes géant (ADN), mais c'est l'ARN qui permet à chaque restaurant de créer des plats distincts. En analysant l’ARN, les scientifiques peuvent découvrir la biologie et le métabolisme complexes des cellules.

Cette avancée dans le décodage des secrets génétiques d’une espèce disparue ouvre de nouvelles possibilités pour étudier l’ADN ancien et comprendre le fonctionnement complexe de créatures disparues depuis longtemps.

Sources:

– CNN – Des généticiens décodent l'ARN d'un tigre de Tasmanie éteint, selon une nouvelle étude (source supprimée)

– Recherche sur le génome – Préservation de l’ARN dans les tissus marsupiaux : un cas test chez le tigre de Tasmanie (source supprimée)