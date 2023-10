Des scientifiques reconstruisent le crâne endommagé d'un singe disparu pour mieux comprendre l'évolution du visage d'un grand singe

Une étude récente menée par des scientifiques du Musée américain d'histoire naturelle, du Brooklyn College et de l'Institut catalan de paléontologie Miquel Crusafont a reconstitué le crâne d'une espèce de singe qui vivait il y a environ 12 millions d'années. L'espèce, Pierolapithecus catalaunicus, joue un rôle important dans la compréhension de l'évolution des grands singes et des humains. L'équipe a publié ses conclusions dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pierolapithecus catalaunicus, décrit pour la première fois en 2004, appartenait à un groupe d'espèces de singes éteintes qui habitaient l'Europe il y a entre 15 et 7 millions d'années. Cette espèce est particulièrement précieuse pour comprendre l’évolution des hominidés car il existe une combinaison rare d’un crâne et d’un squelette partiel provenant du même individu.

Pour placer Pierolapithecus avec précision sur l'arbre généalogique des hominidés et mieux comprendre sa biologie et son mouvement, les scientifiques se sont concentrés sur le crâne et les dents, qui jouent un rôle crucial dans la détermination des relations évolutives des espèces fossiles. Cependant, l'état endommagé du crâne de Pierolapithecus a conduit à des débats sur son placement dans la lignée évolutive.

Dans un effort pour trouver des réponses, les chercheurs ont utilisé des tomodensitogrammes pour reconstruire virtuellement le crâne endommagé et l'ont comparé à d'autres espèces de primates. Ils ont également créé des modèles évolutifs pour étudier le développement des caractéristiques clés de la structure faciale des singes. L'analyse a révélé que Pierolapithecus partage des similitudes en termes de forme et de taille du visage avec les grands singes fossilisés et vivants. Cependant, il possède également des traits faciaux distincts que l’on ne retrouve pas chez les autres singes du Miocène moyen. Ces découvertes suggèrent que Pierolapithecus pourrait représenter l'un des premiers membres de la famille des grands singes et de l'homme.

La modélisation évolutive de l'étude a démontré que le crâne de Pierolapithecus ressemble beaucoup à la forme ancestrale à partir de laquelle les grands singes vivants et les humains ont évolué. En revanche, les gibbons et les siamangs, connus sous le nom de « petits singes », semblent avoir subi une réduction de taille dans le cadre d'un développement secondaire.

Cette recherche met en lumière l’histoire évolutive des grands singes et des humains, fournissant des informations précieuses sur les adaptations et les caractéristiques apparues au fil des millions d’années. Les résultats contribuent à une meilleure compréhension de notre propre patrimoine biologique et de la nature mosaïque de l’évolution des hominidés.

