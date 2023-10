Pierolapithecus Cranium révèle des informations sur l'apparence et le placement évolutif d'un singe disparu

By

Une équipe de paléoanthropologues a reconstitué le visage de Pierolapithecus catalaunicus, un singe disparu, à l'aide de son seul crâne connu. Cette reconstruction met en lumière l'apparence et la place du singe dans l'arbre généalogique des hominidés. Le crâne fossile, datant de 12 millions d'années, a été découvert aux côtés d'autres singes disparus, Dryopithecus et Anoiapithecus, dans une décharge près de Barcelone, en Espagne.

Pour mieux comprendre les caractéristiques du Pierolapithecus et le comparer à d’autres hominidés, l’équipe a réalisé des tomodensitogrammes du crâne fossile et l’a virtuellement reconstruit. Cette recherche, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, met en évidence l'importance des caractéristiques du crâne et des dents dans la détermination des relations évolutives entre les espèces.

La capacité du Pierolapithecus à adopter une posture verticale suggère sa capacité à naviguer à travers les canopées et à s'accrocher aux branches, un trait partagé par de nombreux hominidés. Cependant, la nature fragmentée et déformée des archives fossiles a rendu difficile la localisation précise des Pierolapithecus sur l'arbre généalogique des hominidés.

En comparant le crâne virtuellement reconstruit de Pierolapithecus à d'autres hominidés connus, l'équipe a identifié des similitudes en termes de forme et de taille avec les grands singes éteints et existants. Une modélisation évolutive basée sur ces caractéristiques a permis aux chercheurs de déterminer certains aspects du visage du dernier ancêtre commun des hominidés, qui partage de nombreuses caractéristiques avec Pierolapithecus.

Le crâne nouvellement reconstruit fournit des informations précieuses sur l’énigmatique ancêtre qui se trouve à l’origine de l’arbre généalogique des hominidés. À mesure que de plus en plus de fossiles sont découverts et que des techniques d’imagerie avancées sont utilisées, notre compréhension de nos origines évolutives continue de croître.

