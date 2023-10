Des astronomes découvrent une puissante explosion d’énergie venue des profondeurs de l’Univers

By

Les astronomes ont détecté un sursaut radio rapide, le plus lointain de ce type jamais observé, qui a parcouru huit milliards d'années pour atteindre la Terre. Ces sursauts d’énergie intense, qui ne durent que quelques millisecondes, ont des origines qui ne sont pas encore entièrement comprises. L'éclatement récemment découvert semble provenir d'un petit groupe de galaxies en fusion, ce qui conforte les théories actuelles sur leur source. Cependant, l'intensité de cette explosion remet en question la compréhension des scientifiques sur la manière dont elles sont émises.

Les chercheurs pensent que les sursauts radio rapides pourraient fournir des informations précieuses sur les mystères de l’univers. En étudiant ces sursauts, les scientifiques espèrent déterminer la quantité de matière, ou « matière normale », qui existe dans l’univers. Actuellement, les tentatives visant à mesurer cette matière insaisissable ont donné des résultats contradictoires. On pense que cette matière pourrait se cacher dans l’espace entre les galaxies, mais elle est trop chaude et diffuse pour être détectée par les méthodes conventionnelles. Les sursauts radio rapides, en revanche, peuvent détecter ce matériau ionisé et fournir un moyen de le mesurer.

La découverte de cette puissante explosion a été réalisée à l'aide d'un télescope au Japon. Des télescopes supplémentaires ont été utilisés pour vérifier la découverte et recueillir plus d'informations à son sujet. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Science.

Bien que la cause des sursauts radio rapides reste inconnue, les scientifiques espèrent que les recherches futures permettront de faire la lumière sur leurs origines et aideront à percer les mystères de l'univers.

Sources:

– « Puissant éclat de lumière créé dans les profondeurs de l’univers » – The Independent