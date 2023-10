Le sursaut radio rapide le plus puissant et le plus éloigné jamais détecté

Les scientifiques ont récemment découvert une puissante explosion d’énergie, connue sous le nom de sursaut radio rapide (FRB), provenant des profondeurs de l’univers. Cette explosion particulière est non seulement la plus lointaine de ce type jamais observée, mais elle est également incroyablement puissante. Il a fallu environ huit milliards d’années pour que l’explosion atteigne la Terre. En moins d’une seconde, elle a libéré la même quantité d’énergie que celle émise par le Soleil en plus de 30 ans.

Les sursauts radio rapides sont d’intenses sursauts d’énergie qui se produisent dans l’espace et dont l’origine exacte est encore inconnue. Certaines explications incluent la technologie extraterrestre ou les étoiles à neutrons. Cependant, cette explosion récemment découverte semble provenir d’un petit groupe de galaxies en fusion, ce qui correspond aux théories actuelles concernant leurs sources. L'intensité remarquable de cette explosion pose un défi à notre compréhension actuelle de la manière dont elle est émise.

La capacité de détecter et d’étudier les sursauts radio rapides offre un grand potentiel pour répondre à des questions fondamentales sur le cosmos. Ces sursauts pourraient aider à déterminer le poids réel de l’univers, une enquête déroutante qui a produit jusqu’à présent des résultats peu concluants. Les chercheurs pensent que la matière manquante dans l’univers, qui représente plus de la moitié de ce qui devrait s’y trouver, pourrait se cacher dans l’espace entre les galaxies. En détectant la matière ionisée, les sursauts radio rapides offrent un aperçu de la quantité de matière présente dans les régions intergalactiques.

La récente explosion a été initialement repérée à l'aide d'un télescope au Japon, puis examinée en détail à l'aide d'autres télescopes. L’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) a permis aux scientifiques d’identifier la source de l’explosion. Une enquête plus approfondie utilisant le très grand télescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili a révélé que la galaxie source est plus ancienne et plus éloignée que toute autre source FRB découverte à ce jour, probablement située dans un petit groupe de galaxies en fusion.

Cette découverte révolutionnaire est documentée dans l’article intitulé « Un sursaut radio lumineux rapide qui sonde l’Univers à redshift 1 », publié dans la revue Science.

Sources : Sciences, Université de technologie de Swinburne