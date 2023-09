La galaxie M87 : un aperçu de l’énigmatique trou noir

La galaxie M87, située à 55 millions d’années-lumière de la Terre, a récemment captivé l’attention des scientifiques et des passionnés d’astronomie. Au cœur de cette galaxie lointaine se trouve un trou noir supermassif, qui est entré dans l’histoire lorsqu’il a été capturé dans la toute première image d’un trou noir en 2019.

La galaxie M87, également connue sous le nom de Messier 87 ou NGC 4486, est une galaxie elliptique massive située dans l'amas de galaxies de la Vierge. Elle s'étend sur environ 120,000 6.5 années-lumière et contient des milliards d'étoiles. Cependant, la caractéristique la plus intrigante de ce géant galactique est son trou noir supermassif, dont la masse équivaut à XNUMX milliards de fois celle de notre Soleil.

Les trous noirs sont des objets célestes dont l’attraction gravitationnelle est si immense que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à leur emprise. Ils sont formés à partir des restes d’étoiles massives ayant subi un effondrement gravitationnel. Le trou noir au centre de la galaxie M87 détient le record de la plus grande ombre jamais observée, avec un diamètre d'environ 38 milliards de kilomètres.

En 2019, une équipe internationale de scientifiques du projet Event Horizon Telescope a capturé la première image du trou noir M87. L’image a donné un aperçu de la nature énigmatique des trous noirs et a confirmé de nombreuses prédictions théoriques sur leur existence. Il montrait un anneau lumineux brillant entourant une région centrale sombre, connue sous le nom d’horizon des événements, où la gravité devient infiniment forte.

Cette image révolutionnaire a non seulement mis en lumière les propriétés physiques des trous noirs, mais a également témoigné de la capacité de l'humanité à explorer et à comprendre les mystères de l'univers. Il a représenté une étape majeure dans le domaine de l’astrophysique et a ouvert de nouvelles voies pour poursuivre la recherche et l’exploration des trous noirs et d’autres phénomènes cosmiques.

Sources:

– Sam Tonkin, « La galaxie M87 est à 55 millions d'années-lumière de la Terre et possède un trou noir supermassif », 29 septembre 2023