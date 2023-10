Glycine : un matériau prometteur pour les équipements électromécaniques biocompatibles

By

Selon une étude récente, l'effet piézoélectrique, une propriété importante dans la génération de charges électriques via un stress mécanique, s'est avéré plus efficace dans la glycine que dans les cristaux ordinaires. Les chercheurs ont pu améliorer la réponse piézoélectrique de la glycine grâce à une modification de polissage mécanique de cet acide aminé.

Les scientifiques pensent que cette avancée dans la réponse piézoélectrique de la glycine est cruciale pour le développement de petits équipements électromécaniques biocompatibles. La création d’appareils électriques à l’échelle micro et nanométrique compatibles avec le corps humain constitue une avancée majeure dans la médecine de haute technologie.

Des études ont montré que la stimulation électrique ciblée sur les cellules peut accélérer la cicatrisation des plaies. De plus, l’intégration d’éléments électriques dans différents implants améliore leur maniabilité. Les fabricants utilisent actuellement des polymères et des biocomposites similaires aux tissus humains lors du développement de ces appareils électroniques. Cependant, les matériaux qui ressemblent le plus à la biologie humaine sont ceux constitués de composés que l’on trouve principalement dans le corps humain.

La glycine, par exemple, est un acide aminé basique qui agit comme neurotransmetteur dans le système nerveux central et est présent dans de nombreuses protéines. Lorsque la glycine est à l’état solide, elle forme des cristaux présentant diverses structures internes. Certains solides cristallins présentent un effet piézoélectrique. Les particules chargées sont capables de se déplacer à des températures plus élevées, un phénomène connu sous le nom de ferroélectricité. Cette propriété est particulièrement intéressante dans le développement d'équipements électromécaniques biocompatibles.

Les résultats de la recherche suggèrent que la glycine présente un grand potentiel dans le domaine du génie biomédical. En exploitant la réponse piézoélectrique améliorée de cet acide aminé, les scientifiques peuvent améliorer encore la fonctionnalité et la biocompatibilité des appareils et implants électriques miniaturisés.

