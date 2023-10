Les scientifiques proposent une nouvelle loi de la nature : l’évolution en tant que processus universel

Une équipe de scientifiques et de philosophes a proposé une nouvelle loi de la nature, développant la théorie de l'évolution du naturaliste britannique Charles Darwin. La loi, intitulée « loi de l’information fonctionnelle croissante », stipule que les systèmes naturels complexes évoluent vers des états de plus grande structuration, diversité et complexité. Ce phénomène se produit non seulement dans l’évolution biologique mais aussi au niveau des atomes, des minéraux, des atmosphères planétaires, des planètes et des étoiles.

La loi suggère que les systèmes en évolution, vivants et non vivants, se forment à partir de plusieurs éléments constitutifs en interaction et subissent des processus qui génèrent diverses configurations. L'évolution a lieu lorsque ces configurations sont sélectionnées pour des fonctions utiles. Le concept de sélection dans ce contexte inclut la capacité à endurer, la nature durable des processus actifs et l'émergence de nouvelles caractéristiques en tant qu'adaptations à des environnements spécifiques.

L’importance de cette loi réside dans le fait qu’elle offre une nouvelle perspective sur les raisons pour lesquelles les divers systèmes de l’univers évoluent comme ils le font. Cela peut également potentiellement permettre de prédire le développement de systèmes inconnus, tels que la chimie organique sur Titan, la lune de Saturne, et de mettre en lumière la possibilité d'une vie extraterrestre.

Dans le domaine des étoiles, la loi de l’augmentation de l’information fonctionnelle explique comment les deux éléments principaux, l’hydrogène et l’hélium, ont formé la première génération d’étoiles. Grâce à la fusion thermonucléaire, ces étoiles ont synthétisé des éléments plus lourds comme le carbone, l'azote et l'oxygène. Les générations d’étoiles suivantes ont ensuite forgé encore plus d’éléments. Sur Terre, la loi rend compte de l'acquisition d'une plus grande complexité chez les organismes vivants, y compris des étapes critiques comme l'origine de la vie multicellulaire.

La loi souligne que la nature favorise les configurations fonctionnelles parmi d’innombrables milliards d’arrangements possibles d’atomes ou de molécules. Ces configurations fonctionnelles peuvent se manifester sous forme de cristaux minéraux stables, de structures stellaires dynamiques ou de traits avantageux chez les organismes vivants. Des traits tels que la natation, la marche, le vol et l'augmentation de la taille du cerveau sont des exemples de nouvelles caractéristiques apparues au cours du processus évolutif.

La proposition de cette nouvelle loi élargit notre compréhension de l’évolution en tant que processus universel. En identifiant des modèles communs de changement et une complexité croissante dans différents systèmes, il nous permet d'explorer les principes fondamentaux qui sous-tendent la diversité du cosmos.

Sources:

– Article Reuters de Will Dunham

– Actes de l’Académie nationale des sciences (journal)