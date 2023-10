Une nouvelle loi de la nature : l’évolution s’applique aux systèmes complexes à toutes les échelles

Les scientifiques et les philosophes ont proposé une nouvelle loi de la nature qui développe la théorie de l’évolution biologique de Charles Darwin. Cette loi suggère que l’évolution ne se limite pas aux espèces biologiques mais est un phénomène qui se produit à tous les niveaux de complexité dans le monde naturel. La loi, connue sous le nom de « loi de l’augmentation de l’information fonctionnelle », stipule que les systèmes complexes, vivants et non vivants, évoluent vers une plus grande diversité et une plus grande structuration au fil du temps.

La loi propose que les systèmes en évolution, qu’il s’agisse d’atomes, de minéraux, de planètes ou d’étoiles, sont constitués d’éléments constitutifs en interaction. Ces systèmes subissent des processus, comme la mutation cellulaire, qui génèrent une multitude de configurations différentes. L'évolution se produit lorsque ces configurations sont soumises à une sélection pour des fonctions utiles. Essentiellement, la nature favorise préférentiellement les configurations qui présentent un certain degré de fonctionnalité.

Cette loi offre une nouvelle perspective sur la diversité et la complexité observées dans l'univers. Bien qu’il existe des lois bien documentées expliquant les forces, les mouvements, la gravité et l’électricité, elles ne tiennent pas compte de la diversité et de la complexité croissantes observées aux niveaux atomique, moléculaire et minéral. Par exemple, les étoiles, initialement constituées uniquement d’hydrogène et d’hélium, ont forgé des éléments plus lourds grâce à la fusion thermonucléaire. Les générations suivantes d'étoiles se sont formées à partir des restes de la génération précédente et ont créé encore plus d'éléments.

Cette nouvelle loi de la nature propose également trois concepts universels de sélection : la capacité d'endurance, l'endurance des processus actifs et l'émergence de nouvelles caractéristiques en tant qu'adaptations à l'environnement. Des exemples de cette « génération de nouveauté » dans le domaine biologique incluent le développement des capacités de natation, de marche, de vol et de réflexion chez les organismes. Comprendre cette loi pourrait fournir un aperçu du développement de systèmes inconnus, tels que la chimie organique sur Titan, la lune de Saturne, et mettre en lumière l'existence potentielle d'une vie extraterrestre.

Sources:

– Institution Carnegie pour les sciences

- Actes de l'Académie nationale des sciences