Des scientifiques proposent des sources de lumière ultra-lumineuses alimentées par des quasiparticules

Des scientifiques de l'Instituto Superior Técnico (IST) au Portugal, de l'Université de Rochester, de l'Université de Californie à Los Angeles et du Laboratoire d'Optique Appliquée en France ont publié une étude dans Nature Photonics proposant l'utilisation de quasiparticules pour créer des particules ultra-lumineuses. sources lumineuses. Ces quasiparticules, formées par le mouvement synchronisé de nombreux électrons, possèdent des propriétés uniques qui leur permettent de se déplacer à n'importe quelle vitesse, même plus vite que la lumière, et de résister à des forces intenses.

Les quasiparticules ont la capacité de se déplacer d'une manière qui serait interdite par les lois de la physique régissant les particules individuelles. Les chercheurs ont mené des simulations informatiques avancées sur des superordinateurs pour étudier les propriétés des quasiparticules dans les plasmas. Ils ont découvert des applications prometteuses pour les sources lumineuses à base de quasiparticules, notamment l'imagerie non destructive pour l'analyse antivirus, la compréhension des processus biologiques, la fabrication de puces informatiques et l'exploration du comportement de la matière dans les corps célestes.

Les sources lumineuses proposées à base de quasiparticules présentent plusieurs avantages par rapport aux formes existantes, telles que les lasers à électrons libres. Les sources à base de quasiparticules sont beaucoup plus petites et plus pratiques pour les laboratoires, les hôpitaux et les entreprises. Avec une distance minimale à parcourir, les quasiparticules pourraient produire une lumière incroyablement brillante, conduisant potentiellement à des progrès scientifiques et technologiques importants.

Ces recherches ouvrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la physique des rayonnements et pourraient révolutionner les sources lumineuses, permettant ainsi un large éventail d'applications dans divers domaines scientifiques et technologiques.

Source : Université de Rochester