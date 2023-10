Une proposition de loi scientifique révèle le chemin évolutif de l'univers

By

Les scientifiques ont proposé une nouvelle loi révolutionnaire qui s’applique non seulement à l’évolution des organismes vivants, mais également aux minéraux, aux planètes, aux étoiles et à pratiquement tout ce qui existe dans l’univers. Cette loi, appelée « loi de l’information fonctionnelle croissante », identifie les concepts universels de sélection qui conduisent les systèmes à devenir plus complexes au fil du temps.

L'équipe de recherche à l'origine de cette loi est un groupe interdisciplinaire composé de philosophes, d'astrophysiciens, de minéralogistes et de data scientists. Leur objectif était de résoudre le mystère fondamental de la raison pour laquelle les systèmes complexes ont tendance à évoluer vers des informations plus fonctionnelles. Les chercheurs décrivent leurs résultats dans une étude publiée dans la revue PNAS.

Selon la nouvelle loi, les informations fonctionnelles d'un système augmenteront et évolueront si différentes configurations du système sont sélectionnées pour une ou plusieurs fonctions. Cette loi s'applique aux systèmes composés de nombreux composants, tels que des atomes, des molécules et des cellules. Ces composants peuvent être disposés et réorganisés à plusieurs reprises, en adoptant plusieurs configurations sélectionnées en fonction de leur fonction, dont quelques-unes seulement survivent.

S'appuyant sur la théorie de l'évolution de Darwin, les chercheurs proposent que les systèmes non vivants passent également par des processus évolutifs lorsque de nouvelles configurations améliorent les fonctions du système. L’une de ces fonctions est la stabilité.

La communauté scientifique a réagi positivement à cette loi révolutionnaire. Stuart Kauffman, biologiste théoricien à l’Université de Pennsylvanie, a qualifié l’étude de « superbe, audacieuse, vaste et transformationnelle ». Milan Cirkovic de l'Observatoire astronomique de Belgrade l'a également salué comme une « brise d'air frais » à l'intersection de l'astrobiologie, de la science des systèmes et de la théorie de l'évolution.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu. L'astronome Martin Rees de l'Université de Cambridge a soutenu que l'émergence d'une variété de matériaux, d'environnements et de structures dans le monde inanimé ne nécessite pas nécessairement un nouveau principe sous-jacent semblable à la sélection darwinienne en biologie.

Cette nouvelle loi fournit des informations précieuses sur les mécanismes à l’origine de l’évolution des systèmes complexes dans l’univers, mettant en lumière le phénomène mystérieux de l’augmentation des informations fonctionnelles au fil du temps. (Source : Le Gardien, PNAS)