Qu’arrivera-t-il à notre Soleil lorsqu’il mourra ?

By

Les scientifiques ont étudié le sort de notre Soleil, essayant de déterminer à quoi il ressemblera dans ses dernières étapes. Des études récentes suggèrent que le résultat le plus probable pour le Soleil est qu'il devienne une nébuleuse planétaire, une bulle lumineuse de gaz et de poussière cosmique. Il s’agit d’un renversement des théories antérieures qui proposaient un résultat différent.

Le Soleil a actuellement environ 4.6 milliards d’années et devrait atteindre la fin de sa vie dans 10 milliards d’années. En cours de route, elle subira une transformation où elle deviendra une géante rouge. Le noyau de l’étoile va rétrécir, tandis que les couches externes vont s’étendre, engloutissant potentiellement des planètes comme la Terre.

Cependant, le véritable danger pour la vie sur Terre vient de la luminosité croissante du Soleil. En vieillissant, le Soleil devient plus brillant d’environ 10 % tous les milliards d’années. Cette augmentation progressive de la luminosité finira par évaporer nos océans et rendre la planète inhabitable.

Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira pour devenir une naine blanche et finira sa vie en tant que nébuleuse planétaire. Cela se produit lorsqu’une étoile mourante éjecte son enveloppe de gaz et de poussière dans l’espace, révélant ainsi son noyau. Le noyau brille ensuite pendant une brève période d’environ 10,000 XNUMX ans, créant ainsi la nébuleuse planétaire. Ces nébuleuses peuvent être extrêmement lumineuses et visibles à grande distance.

L'étude récente menée par une équipe internationale d'astronomes a utilisé la modélisation informatique pour déterminer que notre Soleil, comme la majorité des autres étoiles, deviendra très probablement une naine blanche puis une nébuleuse planétaire. Cela résout le conflit de longue date entre la luminosité observée et les modèles théoriques des nébuleuses planétaires.

Les nébuleuses planétaires sont courantes dans tout l'univers et ont été observées dans des exemples célèbres tels que la nébuleuse de l'Hélix et la nébuleuse de l'Œil de chat. Ces nébuleuses portent le nom de planètes car elles semblaient avoir une apparence similaire à travers les télescopes du passé.

La recherche fournit des informations précieuses sur le cycle de vie des étoiles et sur notre compréhension du cosmos. Il offre également un moyen de mesurer la présence d’étoiles d’âges différents dans des galaxies lointaines. L'étude a été publiée dans la revue Nature Astronomy.

Sources:

– Étude publiée dans Nature Astronomy