Les scientifiques prédisent un futur supercontinent, mais la Nouvelle-Zélande n’en fera pas partie

Des recherches récemment publiées suggèrent que dans 250 millions d'années, la Terre formera à nouveau un supercontinent, fusionnant les sept continents en une seule masse continentale massive. Il est prévu que ce supercontinent soit centré autour de l’Afrique moderne, l’Australie s’écrasant sur l’Asie et l’Afrique entrant en collision avec l’Europe. L'Antarctique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud rejoindront ensuite les autres. Cependant, même si ces masses continentales convergent, la Nouvelle-Zélande, également connue sous le nom d’Aotearoa, restera au large des côtes australiennes.

Le mouvement des plaques tectoniques, également connu sous le nom de dérive des continents, devrait rapprocher les continents au cours des 250 millions d’années à venir. L'Australie devrait se déplacer vers le nord dans les chaînes d'îles de l'Asie du Sud-Est dans environ 25 millions d'années, mais en raison de sa position sur la plaque australienne, la Nouvelle-Zélande ne devrait pas rencontrer l'Australie. Au lieu de cela, la Nouvelle-Zélande restera sur le chemin de la plaque australienne vers le nord.

Au cours de 75 millions d’années, la Nouvelle-Zélande devrait atteindre l’équateur, à peu près au même moment où l’Afrique, l’Asie, l’Australie et l’Europe convergeront pour former le supercontinent. Par la suite, la Nouvelle-Zélande se dirigera vers le sud à un rythme plus lent et finira par se retrouver entre 20 et 30 degrés de latitude sous l’équateur.

Cependant, la vie dans l’avenir de la Nouvelle-Zélande s’annonce loin d’être agréable. La présence du supercontinent à l’ouest fera que les îles du Nord et du Sud seront « baignées par des mers tropicales chaudes », rendant la Nouvelle-Zélande inhabitable. La formation du supercontinent devrait libérer des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, dus à l’activité volcanique, entraînant une augmentation significative des températures mondiales.

Selon un modèle informatique, l’atmosphère pourrait contenir près de 50 % de dioxyde de carbone en plus dans 250 millions d’années par rapport à aujourd’hui. La combinaison de l’augmentation des gaz à effet de serre, de l’augmentation de l’énergie solaire et de l’absence de mers refroidissantes rendrait le supercontinent inhospitalier pour la plupart des formes de vie. Près de la moitié de la masse continentale deviendrait désertique, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius dans de nombreuses régions.

Bien que ce scénario futur semble lointain, il souligne l’importance de l’action climatique pour maintenir la planète dans des conditions plus fraîches et plus habitables. La recherche rappelle que le maintien d’un climat hospitalier est crucial pour la survie et le bien-être des générations présentes et futures.

Définitions:

– Supercontinent : Une vaste masse continentale composée de plusieurs continents réunis.

– Mouvement tectonique/dérive des continents : mouvement progressif et collision des plaques tectoniques de la Terre.

– Gaz à effet de serre : Gaz qui contribue à l'effet de serre en absorbant le rayonnement infrarouge, provoquant une élévation de la température de la Terre.

– Manteau : couche située sous la croûte terrestre qui s'écoule lentement en raison de la chaleur de la planète.

