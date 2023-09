Une étude prédit des conditions climatiques drastiques qui pourraient conduire à une extinction massive

Une étude récente menée par l'Université de Bristol révèle les conditions climatiques désastreuses qui pourraient entraîner une extinction massive de l'homme et de tous les mammifères dans des millions d'années. La recherche suggère que la formation d'un supercontinent, unissant les continents actuels de la Terre, créera un environnement inhospitalier caractérisé par des températures extrêmes qui mettraient en danger la plupart des espèces de mammifères, y compris les humains.

Pour la première fois, des chercheurs ont utilisé des modèles climatiques sur ordinateur pour simuler les conditions climatiques futures et ont découvert que la fusion des continents en un seul supercontinent entraînerait de graves extrêmes climatiques. Les températures moyennes mondiales augmenteraient, rendant presque impossible la survie de la plupart des mammifères, incapables de s’adapter à la chaleur extrême.

L'étude prédit également une augmentation de la luminosité du soleil, entraînant des émissions d'énergie plus élevées et des températures plus élevées sur Terre. La formation du supercontinent déclencherait de fréquentes éruptions volcaniques et la libération de quantités massives de dioxyde de carbone, aggravant encore le réchauffement climatique. La combinaison de l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone, d’un soleil plus chaud et d’une continentalité extrême contribuerait à une augmentation des températures allant de 40 à 70 degrés Celsius dans de nombreuses régions.

Les mammifères, y compris les humains, ont historiquement évolué pour résister à diverses conditions climatiques, s'adaptant au froid grâce à des caractéristiques telles que la fourrure et l'hibernation. Cependant, leur capacité à tolérer des températures élevées est restée relativement constante, ce qui rend impossible la survie d’une chaleur excessive prolongée. Si les conditions climatiques décrites dans l’étude devenaient réalité, les humains et les autres mammifères seraient menacés d’extinction en raison de leur incapacité à dissiper la chaleur et à refroidir leur corps.

L'urgence de lutter contre la crise climatique actuelle résultant du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine est soulignée par le Dr Eunice Lo, co-auteur de l'étude. La chaleur extrême, qui est déjà préjudiciable à la santé humaine, souligne la nécessité immédiate d’efforts mondiaux pour atteindre zéro émission nette.

Les projections de l'étude étaient basées sur des simulations des tendances de la température, du vent, de la pluie et de l'humidité pour le futur supercontinent attendu, Pangea Ultima. Si l’humanité continue à consommer des combustibles fossiles, les niveaux de dioxyde de carbone devraient passer des 400 parties par million actuelles à plus de 600 parties par million. Le scénario futur pourrait voir les niveaux de dioxyde de carbone doubler, 2.5 % de rayonnement solaire en plus et un supercontinent situé dans une région tropicale chaude et humide.

La recherche démontre également l’importance de prendre en compte la tectonique et la configuration des continents dans l’étude des exoplanètes ou des planètes situées au-delà de notre système solaire. La disposition des masses continentales sur des mondes lointains joue un rôle crucial dans la détermination de l'habitabilité des humains.

En conclusion, même si les projections de l'étude peuvent paraître sombres, elles soulignent la nécessité urgente de répondre aux crises climatiques actuelles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour préserver l'habitabilité de notre planète. L’effort collectif visant à atteindre zéro émission nette est crucial pour prévenir l’extinction humaine et préserver les diverses espèces de mammifères avec lesquelles nous partageons cette planète.

