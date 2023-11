Des scientifiques mobilisés pour préserver l'autonomie de l'Observatoire national d'Athènes

Les scientifiques de l'Observatoire national d'Athènes (NOA) réclament le soutien du public pour s'opposer à une récente décision gouvernementale qui pourrait compromettre l'autonomie et l'indépendance de l'institution. La décision implique le transfert de la tutelle de la NOA au ministère de la Crise climatique et de la Protection civile, une décision qui a suscité des inquiétudes au sein de la communauté scientifique.

Opérant actuellement sous la tutelle du Secrétariat général à la recherche et à l'innovation (GSRI), la NOA, comme d'autres agences de recherche indépendantes, estime qu'elle appartient au ministère du Développement. Le principal argument contre ce transfert réside dans le fait que seule une fraction des chercheurs de NOA possède l'expertise nécessaire pour contribuer à la mission de protection civile.

Cette décision, présentée dans un projet de loi qui sera prochainement soumis au vote parlementaire, a également suscité des critiques de la part du Conseil des présidents des centres de recherche et des agences technologiques. Cette voix collective s’oppose à « l’amputation » du NOA du réseau national des agences de recherche, exprimant ses inquiétudes quant au fait que cette décision entraverait et perturberait son fonctionnement global.

Selon la pétition de NOA, ce changement met en péril les progrès de la recherche en Grèce, mettant en danger les chances de l'institution d'obtenir un financement de recherche compétitif et d'atteindre l'excellence scientifique. Cela montre également un manque de compréhension et de reconnaissance des exigences opérationnelles et managériales spécifiques à la supervision d’un centre de recherche. L'expertise nécessaire à la gestion de ces dossiers est consolidée au sein du GSRI, seul organe de contrôle dédié à cette mission.

Créée en 1842, la NOA a la particularité d'être la première institution de recherche grecque établie après avoir obtenu son indépendance de la domination ottomane. Composé de l'Institut d'astronomie, d'astrophysique, d'applications spatiales et de télédétection (IAASARS), de l'Institut de recherche sur l'environnement et du développement durable (IERSD) et de l'Institut de géodynamique (GI), spécialisé dans la physique intérieure de la Terre et la surveillance des déformations de la surface, la NOA a joué un rôle central dans l’avancement de l’exploration et de la compréhension scientifiques.

QFP

Pourquoi la NOA s’oppose-t-elle au transfert de la surveillance ?

La NOA s’oppose au transfert de la supervision au ministère de la Crise climatique et de la Protection civile car elle estime que seule une petite fraction de ses chercheurs possède l’expertise pertinente en matière de protection civile. Ils estiment que le Secrétariat général à la recherche et à l'innovation (GSRI) du ministère du Développement est mieux placé pour superviser leurs opérations.

Qui d’autre s’oppose à la décision du gouvernement ?

Le Conseil des présidents des centres de recherche et des agences technologiques est également opposé au transfert envisagé. Ils affirment que retirer la NOA du réseau national des agences de recherche perturberait considérablement son fonctionnement et entraverait sa capacité à mener des travaux scientifiques importants.

Quel impact cette décision pourrait-elle avoir sur la recherche en Grèce ?

La pétition de NOA suggère que cette décision constitue une menace pour l’avancement de la recherche en Grèce dans son ensemble. Il fait valoir que cette décision pourrait entraver la capacité de l'ANO à obtenir un financement de recherche compétitif et à atteindre l'excellence scientifique, mettant ainsi en péril sa trajectoire de croissance et de progrès.

Quelle est l’histoire de l’ONA ?

Créée en 1842 après que la Grèce ait obtenu son indépendance de la domination ottomane, la NOA a la particularité d'être la première institution de recherche du pays. Au fil des années, elle a apporté une contribution significative aux domaines de l'astronomie, de l'astrophysique, de la recherche environnementale et de la géodynamique.